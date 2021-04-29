АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления по клинической работе КазНИИОиР, доктор медицинских наук Нурлан Балтабеков в ходе международной научно-практической конференции «Рак легкого. Передовые решения», рассказал в каком регионе и кто чаще болеет раком легкого в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Балтабеков заметил, что рак легкого - главная причина смерти от онкологических заболеваний не только в Казахстане, но и во всем мире.

«К сожалению, уровень ранней диагностики является крайне низким. Первая стадия рака легкого в Казахстане составляет всего 6%, но это проблема не только у нас, в Европе: в Польше - 6,7, в Англии - 8, во Франции - 7,3, только в США, в регионах, где используются скрининг рака легкого низкодозной компьютерной томографии, показатель колеблется от 17 до 21%», - сказал он.

Онколог заявил, что в Казахстане заболеваемость рака легкого неравномерная. Больше всего болеют этой болезнью мужчины.

«Но за последние 5-7 лет заболеваемость среди женщин выросла крайне высоко. Это связано с тем, что скрытая привычка курения среди женщин нарастает, поэтому заболеваемость рака легкого среди женщин тоже нарастает», - добавил врач.

Он также отметил, что самые высокие показатели заболеваемости рака легкого связаны не только с привычкой курения, но и промышленным производством.

«Если курение - это стандартный фактор риска для всех стран, то в Казахстане присоединяются еще промышленные производства. Огромная заболеваемость наблюдается в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях. Если сравнить эту заболеваемость с Туркестанской областью, где промышленности немного, там где привычка курения среди мужчин и женщин намного ниже, то в 8-9 раз заболеваемость разная между северными регионами Казахстана и южными», - сказал онколог.

Кроме того, он отметил, что внутри регионах заболеваемость также разнятся.

«Так, в Карагандинской области заболеваемость составляет 29,1%, но есть три региона внутри этой области - Темиртау, Балхаш и Жезказган, где заболеваемость в среднем выше, чем по Караганде почти в 10 раз. Такая же ситуация в ВКО, в Усть-Каменогорске, Зыряновске заболеваемость выше чем по региону в 10 раз. В то же время в соседних регионах, там, где развито сельское хозяйство, заболеваемость в разы ниже. В СКО, Костанайской области то же самое, заболеваемость внутри региона разная. Так, в Костанайской области есть город Рудный. Там заболеваемость в среднем выше чем в области в 9 раз. В регионах, где есть горнодобывающая промышленность, заболеваемость также в среднем 7-9 раз выше, чем по области», - добавил онколог.

По словам Нурлана Балтабекова, это означает, что при проведении диагностических исследований, лечебных мероприятий нужно учитывать, где необходимо проводить скрининги.

«Речь идет о том, что именно в этих регионах налаживание ранней диагностики позволит сразу изменить ситуацию в целом по Казахстану. Это для нас очень важно», - заключил спикер.

Ранее председатель правления КазНИИОиР, профессор Диляра Кайдарова сообщила, что в Казахстане в год раком легкого болеют около 3500 человек, из них более 2000 умирают - это в день по 7 человек.







