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В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре

28 Июля 2021 12:54
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В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в первой четверти. На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это зависит о эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», - сказал Жомарт Карамбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

На вопрос, какое количество учителей должно вакцинироваться для перехода на традиционный формат, спикер ответил:

«Таких требований не выставляется, учителя добровольно вакцинируются. Главное, чтобы сформировался коллективный иммунитет».

Вместе с тем, Жомарт Карамбаев добавил, что желательно 100% вакцинации учителей.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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