В каких вузах Казахстана готовят специалистов по АЭС

В свете возможного строительства АЭС возникает справедливый вопрос относительно наличия подготовленных кадров. Как рассказал Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев агентству Kazinform, в данном вопросе необходимо учитывать опыт имеющихся практиков-ядерщиков, уже занятых в этой сфере и работающих на строительстве и эксплуатации АЭС в других государствах.

Более того, подготовка специалистов для атомной отрасли в казахстанских вузах не прекращалась никогда. Сейчас сразу несколько университетов готовят будущие кадры.

— Сегодня, как и 20-30 лет назад, физиков-ядерщиков в нашей стране готовят КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанский университет им. Серикбаева и многие другие. В рамках подготовки трехступенчатой образовательной программы по специальностям «Ядерная физика и технологии», «Ядерная энергетика», «Ядерные реакторы и материалы» и «Ядерная инженерия», студенты КазНУ имени аль-Фараби, Алматинского Университета энергетики и связи им. Г.Даукеева, Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави и КазНТУ им. Ак. К.Сатпаева будут проходить практические занятия на исследовательском стационарном реакторе ВВР-К в Институте ядерной физики, — сказал эксперт.

Он добавил, что уже третий год в Казахстане функционирует филиал Московского инженерно-физического института (МИФИ), ведущего международного исследовательского ядерного центра по подготовке физиков-ядерщиков, признанного лидера в этой отрасли. Кроме этого, развитие атомной энергетики также способствует росту научных исследований и отечественной науки в целом.

— Атомная энергетика, несомненно, окажет положительный мультипликативный эффект на развитие отечественной науки и образование, будет способствовать ускоренному развитию высокотехнологичных, наукоемких технологий, т. е. АЭС будет способствовать притоку инвестиции в НИОКР и поддержке казахстанских исследований и разработок в области зеленых технологий, поддержке стартапов и инноваций, содействию малому и среднему бизнесу в разработке и внедрению экологически чистых атомных технологий, — пояснил Жакып Хайрушев.

О том, какие выгоды может принести строительство АЭС, читайте здесь.