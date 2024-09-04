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    11:30, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В каких вузах Казахстана готовят специалистов по АЭС

    Как завод в Усть-Каменогорске выпускает топливные таблетки для АЭС
    Фото: Kazinform

    В свете возможного строительства АЭС возникает справедливый вопрос относительно наличия подготовленных кадров. Как рассказал Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев агентству Kazinform, в данном вопросе необходимо учитывать опыт имеющихся практиков-ядерщиков, уже занятых в этой сфере и работающих на строительстве и эксплуатации АЭС в других государствах.

    Более того, подготовка специалистов для атомной отрасли в казахстанских вузах не прекращалась никогда. Сейчас сразу несколько университетов готовят будущие кадры.

    — Сегодня, как и 20-30 лет назад, физиков-ядерщиков в нашей стране готовят КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанский университет им. Серикбаева и многие другие. В рамках подготовки трехступенчатой образовательной программы по специальностям «Ядерная физика и технологии», «Ядерная энергетика», «Ядерные реакторы и материалы» и «Ядерная инженерия», студенты КазНУ имени аль-Фараби, Алматинского Университета энергетики и связи им. Г.Даукеева, Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави и КазНТУ им. Ак. К.Сатпаева будут проходить практические занятия на исследовательском стационарном реакторе ВВР-К в Институте ядерной физики, — сказал эксперт.

    Он добавил, что уже третий год в Казахстане функционирует филиал Московского инженерно-физического института (МИФИ), ведущего международного исследовательского ядерного центра по подготовке физиков-ядерщиков, признанного лидера в этой отрасли. Кроме этого, развитие атомной энергетики также способствует росту научных исследований и отечественной науки в целом.

    — Атомная энергетика, несомненно, окажет положительный мультипликативный эффект на развитие отечественной науки и образование, будет способствовать ускоренному развитию высокотехнологичных, наукоемких технологий, т. е. АЭС будет способствовать притоку инвестиции в НИОКР и поддержке казахстанских исследований и разработок в области зеленых технологий, поддержке стартапов и инноваций, содействию малому и среднему бизнесу в разработке и внедрению экологически чистых атомных технологий, — пояснил Жакып Хайрушев.

    О том, какие выгоды может принести строительство АЭС, читайте здесь

    Теги:
    Вузы Электроэнергия АЭС Атомная энергетика
    Saira Amantayeva
    Автор
    Saira Amantayeva
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