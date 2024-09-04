Что даст Казахстану строительство АЭС

Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев поделился своим экспертным мнением с редакцией Kazinform о том, почему строительство атомной электростанции в Казахстане может рассматриваться как оптимальное решение по многим причинам.

АЭС станет долгосрочной выгодой для Казахстана

Как отмечает Хайрушев, экспертное сообщество Казахстана во многом поддерживает мнение Президента относительно строительства АЭС.

— Мы — сторонники строительства АЭС, рады тому, что в скором времени будет референдум. В своем Послании Касым-Жомарт Токаев широко рассказал о своей позиции, и эту позицию мы, эксперты, разделяем. Несомненно, атомная электростанция — важный и нужный проект для отрасли и для экономики страны, — прокомментировал заслуженный энергетик РК.

Фото: из личного архива Жакыпа Хайрушева

Далее, после референдума, как пояснил спикер, нужно будет активно начать поиски инвесторов для строительства.

Эксперт считает, что строительство атомной электростанции необходимо для обеспечения энергетической безопасности, снижения дефицита электрической мощности, стабильности и надежности энергоснабжения. Кроме того, это станет долгосрочной экономической выгодой для страны.

— В условиях глобальной борьбы с изменением климата, атомная энергетика выступает в качестве альтернативы угольным и газовым электростанциям, которые выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа. АЭС, как известно, производит минимальные выбросы парниковых газов, что способствует выполнению международных обязательств Казахстана по снижению углеродного следа. Ежегодный выход золы и золошлаковых смесей при сжигании углей в Казахстане составляет около 19 млн тонн, а объем золошлаковых отложений, накопленных угольной энергетикой за все время развития угольной энергетики в нашей стране составляет 300 млн тонн отходов, в которых также содержатся опасные радиоактивные элементы. Следовательно, проблема утилизации токсичных отходов не является актуальной исключительно для атомной энергетики, — сказал Хайрушев.

Кроме того, он отметил, что отработанное ядерное топливо, образующееся в ходе эксплуатации АЭС, нельзя в полной мере назвать отходами: более 120 тысяч тонн (32,4% от всей совокупности накопленного объема ОЯТ) уже переработано в частности с целью повторного использования в виде MOX-топлива. Такой замкнутый ядерный топливный цикл открывает новые перспективы для дальнейшего повышения экологичности атомной отрасли.

Современные АЭС электрической мощностью 1000 МВт накапливают всего 50 м3 радиоактивных отходов, что за 60 лет работы для современных АЭС составит не более 50 железнодорожных вагонов за весь срок эксплуатации.

— Казахстан обладает большими запасами урана, что делает нашу страну энергонезависимой в плане сырьевой базы для атомной энергетики. Диверсификация энергетического баланса важная составляющая энергетического баланса, уменьшая зависимость от традиционных углеводородов и способствуя переходу к более устойчивой энергетической системе, кроме этого, любая АЭС способна работать в базовом режиме, обеспечивая стабильное производство электроэнергии в течение длительного времени. Это особенно важно для стабильного функционирования экономики и минимизации рисков дефицита электрической мощности, — добавил эксперт.

Получается, что несмотря на высокие начальные затраты на строительство АЭС, в долгосрочной перспективе эксплуатация атомных станций является экономически выгодной благодаря низкой стоимости производства электроэнергии и долгому сроку службы реакторов.

В перспективе АЭС может способствовать снижению тарифов на электроэнергию

Также эксперт добавил, что если правильно управлять рисками и отходами, то АЭС — это самый безопасный и экологически чистый источник энергии. При тщательном планировании, строгом соблюдении стандартов безопасности и эффективной системе управления отходами АЭС может значительно улучшить энергетическую ситуацию в Казахстане с минимальным воздействием на окружающую среду.

Сегодня людей волнует вопрос, повлияет ли строительство АЭС на цены на электроэнергию в Казахстане. Жакып Хайрушев поясняет, что по предварительным расчетам, строительство атомной электростанции окажет влияние на стоимость конечной электроэнергии.

— Строительство АЭС, как и любое крупное строительство, требует значительных первоначальных инвестиций. Эти затраты включают стоимость проектирования, строительства, лицензирования и закупки оборудования. Да, начальные капитальные вложения могут быть высокими, что может в краткосрочной перспективе может привести к увеличению тарифов на электроэнергию, однако, в долгосрочной перспективе АЭС могут способствовать снижению этих тарифов на электроэнергию благодаря низким эксплуатационным затратам, стабильным ценам на топливо и продолжительному сроку службы станции. Стабильная и предсказуемая стоимость производства электроэнергии от АЭС, уверен, приведет к стабилизации тарифов для потребителей, а в последующем к их снижению, — пояснил спикер.

Длительный срок службы АЭС (обычно 40-60 лет), как уточняет он, позволяет распределить амортизацию на длительный период, что может снизить стоимость электроэнергии в долгосрочной перспективе. Кроме этого, эксплуатационные затраты АЭС включают затраты на топливо, техническое обслуживание, ремонт и управление отходами.

— Эти затраты обычно ниже по сравнению с традиционными угольными или газовыми станциями. Уран, используемый в качестве топлива для АЭС, имеет относительно стабильные цены на мировом рынке по сравнению с углем и природным газом. Это может способствовать предсказуемости и стабильности тарифов на электроэнергию, — пояснил заслуженный энергетик Казахстана.

Подготовка специалистов атомной отрасли в стране не прекращалсь никогда

В свете возможного строительства АЭС возникает справедливый вопрос относительно наличия подготовленных кадров. Как рассказал Хайрушев, в данном вопросе необходимо учитывать опыт имеющихся практиков-ядерщиков, уже занятых в этой сфере и работающих на строительстве и эксплуатации АЭС в других государствах. Более того, подготовка специалистов для атомной отрасли в казахстанских ВУЗах не прекращалась никогда.

— Сегодня, как и 20-30 лет назад, физиков-ядерщиков в нашей стране готовят КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанский университет им. Серикбаева и многие другие. В рамках подготовки трехступенчатой образовательной программы по специальностям «Ядерная физика и технологии», «Ядерная энергетика», «Ядерные реакторы и материалы» и «Ядерная инженерия», студенты КазНУ имени аль-Фараби, Алматинского Университета энергетики и связи им. Г.Даукеева, Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави и КазНТУ им. Ак. К.Сатпаева будут проходить практические занятия на исследовательском стационарном реакторе ВВР-К в Институте ядерной физики, — сказал эксперт.

Он добавил, что уже третий год в Казахстане функционирует филиал Московского инженерно-физического института (МИФИ), ведущего международного исследовательского ядерного центра по подготовке физиков-ядерщиков, признанного лидера в этой отрасли. Кроме этого, развитие атомной энергетики также способствует росту научных исследований и отечественной науки в целом.

— Атомная энергетика, несомненно, окажет положительный мультипликативный эффект на развитие отечественной науки и образование, будет способствовать ускоренному развитию высокотехнологичных, наукоемких технологий, т. е. АЭС будет способствовать притоку инвестиции в НИОКР и поддержке казахстанских исследований и разработок в области зеленых технологий, поддержке стартапов и инноваций, содействию малому и среднему бизнесу в разработке и внедрению экологически чистых атомных технологий, — пояснил Жакып Хайрушев.

Казахстан уже сегодня сталкивается с увеличением спроса на электроэнергию из-за роста промышленного производства и урбанизации. С учетом прогнозируемого роста экономики и численности населения, спрос на электроэнергию будет продолжать расти — считает энергетик.

— Строительство одной АЭС мощностью 2400 МВт (двухблочный режим) может частично покрыть эти потребности, около 8% от общего энергобаланса, но для долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости страны, уверен, потребуется более одной станции. Если Казахстан выберет реактор с мощностью 1,2 ГВт, то такая станция при двухблочном режиме и при коэффициенте использования установленной мощности 90% может вырабатывать около 19 млрд кВтч электроэнергии в год, — сказал он.

По словам Хайрушева, в 2023 году Казахстан потреблял около 112 млрд кВтч электроэнергии. Если предположить, что одна АЭС будет обеспечивать 8-10% от общего потребления, то для покрытия большей части потребностей страны потребуется несколько таких станций.

— Возможно, потребуется строительство 2-3 АЭС, чтобы обеспечить значительную долю энергии и снизить зависимость от углеводородов. Современные АЭС обычно рассчитаны на срок службы от 40 до 60 лет. После этого возможна модернизация и продление срока службы еще на 20 лет, если это экономически и технически целесообразно, — добавил эксперт.

Это означает, что одна новая АЭС может обеспечить производство электроэнергии для Казахстана на 60-80 лет с момента ввода в эксплуатацию, при условии должного обслуживания и модернизации.