В каких видах спорта выступят казахстанцы 30 августа на Паралимпиаде 2024

30 августа на Паралимпиаде 2024 выступят два казахстанских спортсмена: по паратаеквондо - Камила Досмалова, 57 кг, К44 и по паралегкой атлетике - Салтанат Абилхасымкызы, бег на 100 м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физкультуры Минтуризма и спорта РК.

В паратаеквондо по результатам жеребьевки Камила Досмалова в 1/4 финала выступит против победительницы пары Джульетта Мойпо (Кения) – Мария Мицев (Сербия).

В паралегкой атлетике Салтанат Абилхасымкызы выступит в дисциплине на 100 м.

Таким образом, 30 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании 2 комплектов медалей по 2 видам спорта.

Ранее сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу над хозяевами Паралимпиады 2024.