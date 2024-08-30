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    09:19, 30 Август 2024 | GMT +6

    В каких видах спорта выступят казахстанцы 30 августа на Паралимпиаде 2024

    паралимпиада
    Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры РК

    30 августа на Паралимпиаде 2024 выступят два казахстанских спортсмена: по паратаеквондо - Камила Досмалова, 57 кг, К44 и по паралегкой атлетике - Салтанат Абилхасымкызы, бег на 100 м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физкультуры Минтуризма и спорта РК.

    В паратаеквондо по результатам жеребьевки Камила Досмалова в 1/4 финала выступит против победительницы пары Джульетта Мойпо (Кения) – Мария Мицев (Сербия).

    В паралегкой атлетике Салтанат Абилхасымкызы выступит в дисциплине на 100 м.

    Таким образом, 30 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании 2 комплектов медалей по 2 видам спорта.

    Ранее сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу над хозяевами Паралимпиады 2024.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Параспорт Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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