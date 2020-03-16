В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за массового распространения нового вида коронавируса COVID-19 многие страны на сегодня объявляют режим чрезвычайного положения. Наряду с Казахстаном, режим ЧП уже введен в Италии, США, Испании, Чехии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Новый вид коронавирусной инфекции COVID-19 распространился в 158 странах мира. Число заразившихся коронавирусом составляет более 169 тыс. человек. В КНР, по последним данным, выявлено 80 884 случая заражения, из них - 3199 с летальным исходом. Эпицентром вспышки коронавируса теперь становится не Китай, а Европа, заявили в ВОЗ.

В Италии, где зарегистрировано массовое заражение после Китая, режим чрезвычайного положения ввели еще 31 января. Страна одной из первой среди всех стран ввела такой режим. На сегодня коронавирусом заболели более 24 тыс. человек, умерли – 1809. По решению властей режим будет действовать 6 месяцев.

11 марта из-за коронавируса режим ЧП был объявлен и в Венгрии. Такое решение приняло Правительство страны. В Венгрии отменены все массовые и торжественные мероприятия.

А буквально вчера, 15 марта, стало известно, что 75-летний пациент, у которого были выявлены симптомы коронавирусной инфекции и пневмонии, скончался. Количество заразившихся коронавирусом в Венгрии составило 32 человека.

США также объявили о режиме ЧП. 13 марта стало известно, что президент Дональд Трамп в своем заявлении во время встречи с журналистами сообщил о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

По данным BBC, чрезвычайное положение позволяет выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями, а также дает возможность федеральным властям более эффективно координировать действия со штатами и местными властями. Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам власти лучше координировать действия в условиях пандемии.

Также президент США заявил, что медики получат дополнительные 500 тыс. комплектов для диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и еще пять миллионов в течение месяца, отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются.

Указ о ЧП в США дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен некоторыми существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность действовать более гибко и оперативно.

Кроме того, режим ЧП на сегодня действует в Эстонии. В стране запретили въезд иностранным гражданам. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлены деятельности школ, вузов, кинотеатров, музеев, театров, спортивных залов. Ограничена работа торговых центров.

Аналогичная ситуация из-за пандемии в Чехии, Болгарии, Словакии, Сербии. Государства запретили въезд для иностранных граждан. К примеру, в столице Чехии закрыты даже заведения общественного питания. Большинство из них работают только со службами доставки.

15 марта стало известно, что еще одна страна - Испания вводит режим чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение будет длиться 15 дней. Властями решено ограничить движение внутри страны, так как есть серьезный риск массового распространения коронавирусной инфекции. О ЧП объявил премьер-министр Испании Педро Санчес после долгих семичасовых переговоров в кабинете министров. Чрезвычайное положение в Испании подразумевает ограничение движений и выход из помещений. Так, жителям разрешено выходить и покидать свои дома только при необходимости.

Вместе с тем, с сегодняшнего дня режим ЧП введен в Словакии. Приостановлена деятельность всех торговых точек за исключением продуктовых магазинов и аптек. В стране разрешили работать банкам и почтовым отделениям.

15 марта президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к жителям объявил, что в стране также будет действовать режим ЧП. При этом президент отметил, что в первую очередь меры направлены на защиту пожилых людей, которые подвергаются риску заражения в первую очередь. Детские сады, школы, университеты в Сербии закрыты. Государство также запретило въезд для иностранных граждан, в частности, из Италии, Ирана, Китая, Южной Кореи, Швейцарии.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан Президент Касым-Жомарт Токаев поручил на всей территории Республики Казахстан ввести чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан.

В этой связи сегодня Глава государства выступил с телевизионным обращением. С полным текстом телеобращения Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться здесь .