В каких странах больше всего миллионеров на душу населения

В мире насчитывается около 58 миллионов человек с состоянием свыше одного миллиона долларов, что составляет около 1,5% взрослого населения планеты. В США проживает около 41% от общего числа — здесь насчитывается более 24 млн миллионеров. Эта состоятельная группа владеет почти половиной мирового богатства.

Издание уточняет, что миллионером считается человек, совокупные чистые активы которого (после вычета долгов) составляют не менее одного миллиона долларов США.

Соединенные Штаты Америки

В 2022 году в Соединенных Штатах проживало более 24 миллионов человек с состоянием свыше одного миллиона долларов, что окончательно закрепило за страной статус мирового лидера по числу состоятельных граждан. Хотя общее число миллионеров в мире в том году несколько снизилось, США по-прежнему лидирует.

Многие в США сколотили свои состояния на нефти, машиностроении и международной торговле. Компьютерный бум последних 40 лет также породил немало миллионеров.

Китай

Китай развил беспрецедентную по масштабам производственную промышленность и инвестировал в способы доставки своих товаров по всему миру. Для этого китайцы используют свою многочисленную рабочую силу, привлекаемую благодаря высокой численности населения страны.

В результате предприниматели и руководители бизнеса получили выгоду. Согласно отчету, в Китае насчитывается почти 6,3 миллиона миллионеров.

Франция

Франция занимает третью строчку рейтинга по числу миллионеров. Согласно данным издания, 2,9 млн миллионеров проживает в стране.

Япония

По некоторым данным, в Японии более 2,7 млн миллионеров. Эту страну часто называют технологической столицей мира. Многие миллионеры стали таковыми благодаря инвестициям в автомобильную и электронную промышленность.

Германия

На пятом месте в списке находится Германия, известная как страна с сильной экономикой и выдающимися инженерными достижениями.

По имеющимся данным, в крупнейшей экономике Европы насчитывается почти 2,7 млн миллионеров.

Согласно тем же данным, Казахстан относится к странам с относительно низкой плотностью миллионеров: доля лиц, владеющих чистыми активами свыше одного миллиона долларов США, не достигает 1%.

На другом конце рейтинга находятся страны с низким уровнем доходов и развивающиеся экономики, где доля миллионеров на душу населения минимальна. Наименьшие показатели зафиксированы в странах Африки, Южной Азии и частично Центральной Америки, где этот показатель близок к нулю.

Эксперты отмечают, что при таких международных сравнениях существенную роль играют валютные курсы, уровень жизни и оценка стоимости активов внутри страны, поскольку данные о состоянии рассчитываются в долларах США.

Оригинальный материал на английском языке вы можете прочитать по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Казахстан оказался в первой тридцатке стран в рейтинге по щедрости населения в благотворительности.