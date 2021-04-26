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В каких случаях суды признают сделки в Казахстане недействительными

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Апреля 2021, 18:06
В каких случаях суды признают сделки в Казахстане недействительными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о механизме защиты предпринимателей при признании сделки недействительной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 1 статьи 13 Конституции установлено право каждого защищать свои права, свободу и законные интересы всеми не противоречащими закону способами. Одним из таких способов является признание сделки недействительной (п.1 ст.9 ГК). Оспорить договор могут не только его участники, но и заинтересованные лица, надлежащий государственный орган либо прокурор (п.3 ст.157 ГК). Поэтому в случае выявления финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки сомнительности их осуществления, в ходе иных форм налогового администрирования, налоговые органы, руководствуясь правом предусмотренным статьей 19 Налогового кодекса инициируются иски в суд о признании сделок недействительными», - написал Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, прежде чем направить исковое заявление в суд налоговыми органами изучаются все обстоятельства заключения сделок, анализируются условия совершения перевозки товаров, наличие трудовых ресурсов и специализированной техники для выполнения работ и услуг, в том числе у субподрядных организаций.

«Министерством финансов совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» принято решение о создании при департаментах государственных доходов согласительных комиссий по вопросу подачи исков в суд о признании сделок недействительными. Цель данных комиссий заключается в возможности совместного обсуждения до обращения в суд материалов, имеющих признаки нарушений норм налогового законодательства, а также дальнейшая выработка единых подходов оснований для подачи исков в суд и представления соответствующих доказательств», - отметил зампремьера.

«Судебные органы после изучения и оценки всех представленных доказательств выносят соответствующие решения. Таким образом, принимаемые налоговыми органами меры осуществляются в рамках действующего налогового законодательства. Подробная информация по вопросам, изложенным в депутатском запросе, приведена в приложении», - заключил А. Смаилов.


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