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    17:16, 01 Май 2024 | GMT +6

    В каких случаях ставят на учет в психоневрологические диспансеры

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    Фото: freepik.com

    В Министерстве здравоохранения РК озвучили критерии для постановки на учет лиц с психическими расстройствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Согласно статьи 176 Кодекса динамическое наблюдение за лицами с ППР может устанавливаться независимо от согласия лица с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законного представителя в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и предполагает наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медико-социальной помощи, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что динамическое наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим или затяжным расстройством с тяжелыми, стойкими, часто обостряющимися болезненными проявлениями.

    Как сообщалось ранее, наибольшее количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении, наблюдается в Карагандинской — 1 616, Костанайской — 1 523, и Северо-Казахстанской 1 414 областях.

    В социальных сетях регулярно публикуются видео с неадекватным поведением людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Общество Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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