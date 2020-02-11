В каких случаях можно оплатить половину суммы штрафа за нарушение ПДД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каких случаях можно оплатить половину суммы штрафа за нарушение ПДД, рассказали в полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города

За совершение административного правонарушения, перечень которых предусмотрен Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности с возбуждением административного производства согласно ст.802 КРКоАП.

«Лица, подлежащие к привлечению административной ответственности, предусмотрены главой 4 КРКоАП. Поводы и основания возбуждения дел об административном правонарушении, предусмотрены статьей 802 КРКоАП. При составлении административного протокола необходимо соблюдать порядок его заполнения определенного ст.803 КРКоАП. При возбуждении административного производства при наличии оснований применения сокращенного производства по делу об административном правонарушении согласно ст.810 КРКоАП применяется порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении в соответствии с нормой статьи 811 КРКоАП.

Возбуждение административного производства является составление протокола об административном правонарушении с применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренного статьей 785 КРКоАП, т.е. вынесения постановления об административном правонарушении, в соответствии с подведомственностью дел об административных правонарушениях, предусмотренного главой 36 КРКоАП. Протокол об административном правонарушении и постановление об административном правонарушении являются бланками строгой отчетности», - рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Вынесение постановления уполномоченным должностным лицом производится в соответствии со ст.685 ч.2 КРКоАП, за исключением, когда лицо, в отношении которого возбуждается административное производство, ходатайствует в порядке ст.740 КРКоАП о назначении защитника. В таких случаях административный материал рассматривается органом (должностным лицом) в течение пятнадцати суток со дня получения предусмотренной ст.817 ч.1 КРКоАП. В случае назначения защитника (адвоката) применение ст.810 - 811 КРКоАП, исключается. Приглашение, назначение, замена защитника осуществляется в соответствии с нормами ст.750 КРКоАП на основании ст.749 КРКоАП.

«При возбуждении административного материала с применением ст.810-811 КРКоАП, разъясняется лицу право оплаты штрафа в размере 50% от указанной в санкции статьи суммы штрафа в течение семи суток и выдается копия протокола об административном правонарушении с квитанцией установленного образца. В квитанции указываются: дата выдачи квитанции, данные уполномоченного лица, адрес органа, ИИН правонарушителя, расчетный счёт государственного органа, сумма с 50% скидкой, срок уплаты штрафа и подписи. Дело считается рассмотренным по существу только в случае оплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение семи суток. Отдельно следует отметить, что в течение срока оплаты штрафа в административном производстве не включаются выходные и праздничные дни, а также не принимаются в расчёт тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, т.е. срок оплаты исчисляется со следующих суток.

В случае неиспользования или ненадлежащего использования права на сокращенный порядок, предусмотренного частью 1 ст.811 КРКоАП, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке, т.е. 100% оплата штрафа согласно санкции статьи. В данном случае привлекаемое лицо утрачивает свое право на уменьшение суммы штрафа на пятьдесят процентов и оплачивает его в полном объеме», - резюмировал полковник Мураталиев.