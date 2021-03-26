В каких случаях могут ужесточить карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова пояснила, усилят ли карантин в Нур-Султане в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу ужесточения карантина, если ситуация будет ухудшаться в городе, на сегодняшний день мы имеем стабильно высокую заболеваемость без ухудшений. Но, если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, будет рассматриваться вопрос по более ужесточенному варианту вынесения постановления на определенные ограничительные мероприятия на экономических объектах. Этот вопрос будет рассматриваться только тогда, когда будет ухудшение эпидситуации в городе», - сказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в столичном акимате.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане будут разворачивать 300 инфекционных коек на базе трех организаций.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.