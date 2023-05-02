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В каких случаях государство покрывает расходы по спасению казахстанцев за рубежом

Автор:  
Серик Сабеков
2 Мая 2023, 19:32
В каких случаях государство покрывает расходы по спасению казахстанцев за рубежом Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сказал, что казахстанцы добровольно поехали за рубеж, поэтому и расходы при возвращении на родину тоже будут оплачивать сами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они сами оплачивают расходы. Только если произошел форс-мажор по независящим от них обстоятельствам - наводнения, землетрясения, то тогда государство может рассмотреть возможность оказания финансовой помощи. Тут ребята сами добровольно поехали», - прокомментировал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Он уточнил, что все расходы включая авиаперелет они будут оплачивать сами.

Официальный представитель МИД добавил, что несмотря на неоднократные предупреждения о том, что в последнее время на территории «Золотого треугольника», расположенного между Мьянмой и Таиландом, граждане Казахстана попадают в трудовое рабство, все равно соотечественники продолжают ехать туда в поисках большого заработка.

Ранее сообщалось, что сбежавших из рабства в Мьянме казахстанцев доставят в страну.


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