В каких случаях государство покрывает расходы по спасению казахстанцев за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сказал, что казахстанцы добровольно поехали за рубеж, поэтому и расходы при возвращении на родину тоже будут оплачивать сами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они сами оплачивают расходы. Только если произошел форс-мажор по независящим от них обстоятельствам - наводнения, землетрясения, то тогда государство может рассмотреть возможность оказания финансовой помощи. Тут ребята сами добровольно поехали», - прокомментировал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Он уточнил, что все расходы включая авиаперелет они будут оплачивать сами.

Официальный представитель МИД добавил, что несмотря на неоднократные предупреждения о том, что в последнее время на территории «Золотого треугольника», расположенного между Мьянмой и Таиландом, граждане Казахстана попадают в трудовое рабство, все равно соотечественники продолжают ехать туда в поисках большого заработка.

Ранее сообщалось, что сбежавших из рабства в Мьянме казахстанцев доставят в страну.