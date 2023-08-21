В каких школах Алматы появятся автобусы для развозки учащихся

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 сентября стартует проект «школьный автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы проанализировали потребность в подвозе детей с 1 по 11 классы, у которых усложнен путь в школу. Общая потребность в подвозе составляет 12 500 детей. На сегодняшний день приобретено 100 школьных автобусов (50 автобусов вместимостью 21 место и 50 автобусов на 40 мест). В этом году мы перевозим 8258 ребенка из 30 школ из 7 районов города. Для этого в бюджете на услуги перевозки предусмотрено 1,4 млрд тенге. Его будет осуществлять «АлматыЭлектротранс», - сообщила на брифинге РСК руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

Так, согласно данным управления, в Алатауском районе автобусами охвачены пять школ - №154, 179, 196, 204, 210, в Ауэзовском также пять школ - №9, 42, 127, 130, 153, в Бостандыкском семь школ - №40, 88, 145, 183, 189, 190, 199, в Жетысуском пять школ - №80, 87, 193, 112, 103, в Медеуском две школы - №7, 53, в Наурызбайском две школы - №186, 200, в Турксибском четыре школы - №20, 32, 162, 115.

Глава управления образования добавила, что с 1 сентября все автобусы будут перевозить детей по утвержденным маршрутам с соблюдением соответствующих мер безопасности. Реализация проекта «школьный автобус» позволит помочь родителям учащихся, повысить безопасность детей школьного возраста и снизить нагрузку на дорожный трафик. Также в целях безопасности учащихся в школьных автобусах установлено 279 камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что этот проект ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.