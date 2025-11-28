РУ
    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария

    Глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 млрд долларов. Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий.

    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария
    Фото: Акорда

    По словам Касым-Жомарта Токаева, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.

    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария
    Фото: Акорда

    Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.

    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария
    Фото: Акорда

    Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества.

    Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.

    В каких сферах плодотворно взаимодействуют Казахстан и Швейцария
    Фото: Акорда
