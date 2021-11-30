В каких сферах обрабатывающей промышленности Казахстан намерен вырваться в мировые лидеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые проекты введены, а какие панируется запустить до конца 2021 года в обрабатывающей промышленности Казахстана, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава МИИР, выступая на заседании Правительства, в 2021 году регионами в рамках Карты индустриализации планируется запустить 139 проектов на общую сумму 1,3 трлн тенге с созданием 12,7 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По состоянию на ноябрь в республике уже введено в эксплуатацию 83 проекта на общую сумму 1 трлн тенге, что позволило создать порядка 9 тыс. постоянных рабочих мест.

В частности, была введена обогатительная фабрика в Карагандинской области (АО «Жайремский ГОК»). Новая полиметаллическая фабрика увеличит объемы добычи свинцово-цинковой руды в 2,5 раза (до 5 млн. тонн в год).

В Кызылординской области в декабре планируется технический запуск завода по производству листового стекла ТОО «Orda Glass», производительностью 197,1 тыс. тонн стекла в год, с созданием 226 новых рабочих мест.

В Восточно-Казахстанской области (ТОО «KAZ Minerals Aktogay») обеспечен запуск проекта по расширению Актогайского ГОКа, который увеличит мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и производство меди до 190 тыс. тонн в год (рост обеспечит на 90%).

Начал реализацию Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО «Qaz Carbon (Каз Карбон)» в Карагандинской области (производство до 57 тыс. тонн ферросплавов, и порядка 240 тыс. тонн агломерата марганца). Продукция завода пользуется спросом у таких зарубежных гигантов, как Nippon Steel, Marubeni Corporation, «АрселорМиттал» и другие. География экспорта охватывает Японию, Россию, страны Европы и СНГ.

Введены в эксплуатацию еще 2 проекта по производству электротехнического оборудования и компонентов для сельскохозяйственной и автомобильной техники в локализационном центре в городе Костанай.

В целом, до 2025 года министерством запланирован запуск 490 проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 13,3 трлн. тенге с созданием порядка 102,5 тыс. постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов предусмотрено: в строительной индустрии – 198, в горно-металлургическом комплексе - 119, в машиностроении – 72.

Так в горно-металлургическом комплексе планируется реализация проектов по производству ферросплавов и полукокса в Карагандинской и Павлодарской областях (ТОО «QazFerroAlloys» и ТОО «Ekibastuz FerroAlloys») с общим объемом инвестиций более 166 млрд тенге, с созданием 3 800 рабочих мест (ввод в эксплуатацию в 2025 г.).

Реализуется золотоизвлекательная фабрика ТОО «RG Gold» в Акмолинской области с объемом инвестиций 105 млрд тенге. Максимальная мощность переработки 5 млн тонн руды в год (ввод в эксплуатацию в 2022 г.).

В химической промышленности запланировена реализация ряда ключевых проектов в числе которых:

Проект по производству кальцинированной соды в Жамбылской области, ТОО «Qazaq Soda» совместно с Yildirim Holding (170 млрд. тенге, 1 300 рабочих мест). Выход на полную мощность обеспечит выпуск 500 тыс. тонн продукции в год, что полностью покроет потребность внутреннего рынка и позволит выйти на экспорт (ввод в эксплуатацию в 2023 г.).

Проект по выпуску минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью 1 млн тонн в год (ТОО «Еврохим-Каратау», 432 млрд тенге, 2 000 рабочих мест, ввод в эксплуатацию в 2025 г.). Данное производство повысит продовольственную безопасность и увеличит экспортный потенциал страны (Китай, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток).

«Успешному развитию машиностроения свидетельствует казахстанско-российское сотрудничество», - добавил Бейбут Атамкулов.

По словам министра, в Костанайской и в Карагандинской областях реализуются 3 экспортоориентированных проекта по производству главных передач ведущих мостов и чугунного литья для грузовых автомобилей, совместным предприятием ТОО «KamLit KZ» и российским ПАО «КАМАЗ» (ввод в эксплуатацию в 2024 г.) и по производству шин компании ТОО «KamaTyresKZ» (ввод в эксплуатацию в 2022 г.).

В Павлодарской области реализуется строительство завода по выпуску кузнечно-бандажного комплекса (ТОО «Railcast Systems») мощностью 100 тыс. штук локомотивных бандажей и 50 тыс. штук кованых изделий в год (ввод в эксплуатацию в 2024 г.).

В строительной индустрии планируется запуск заводов по производству керамических плиток - ТОО «Зерде-Керамика» с производственной мощностью 6 млн квадратных метров в год (будет введен в эксплуатацию до конца 2021 г.) и MabetexGroup с мощностью 3 млн кв.метров в год (ввод в эксплуатацию в 2023 г.).

В фармацевтической отрасли запустится производство готовых лекарственных средств ТОО «Евразия Финанс Груп» в г. Нур-Султан (ввод в эксплуатацию в 2024 г.) и жидких лекарственных средств ТОО «Viva Pharm» в г. Алматы (ввод в эксплуатацию в 2023 г.).

В легкой промышленности – в городе Шымкент запускаются прядильно-ткацкая фабрика «Меланж» (ввод в эксплуатацию в 2022 г.) и прядильная фабрика «Ютекс-KZ» (ввод в эксплуатацию в 2023 г.) в рамках ТПК «Альянс», также расширяется производство чулочно-носочных изделий ТОО «Әлем-БТ» на 2 млн изделий в год (ввод в эксплуатацию в 2023 г.).

«Поставленные задачи по развитию обрабатывающей промышленности покроют среднегодовую потребность страны в более чем в 50 продукциях на сумму 3 млрд долл. США. На 100% закроем внутреннюю потребность керамических плиток, теплоизоляционных материалов, алюминиевых радиаторов, ЛДСП, минеральных удобрений, коксов и полукоксов. На 75% покроем потребность страны в санфаянсе», - заверил Бейбут Атамкулов.

Было заявлено, что к 2025 году поставлена задача увеличить несырьевой экспорт в 1,5 раза ($21,8 млрд долл. США).

«Для достижения данного показателя мы планируем запустить 180 проектов, ориентированных на экспорт в более 60 стран мира. Таким образом, Казахстан станет вторым по счету экспортером ферросплавов. Мы станем первой страной в мире по производству сложных удобрений, где применяется соляно-кислого разложение», - сказал Бейбут Атамкулов.

Кроме того, в планах Правительства превратить Казахстан в часть глобальной цепочки сбыта ПАО «КАМАЗ» и HYUNDAI. «Каждый 3 автомобиль казахстанского производства будет ориентирован на экспорт. При этом за счет производства отечественных компонентов (бампера, диски, резиновые коврики, аккумуляторы) рост доли местного содержания достигнет 50%», - резюмировал министр.



