20 Сентября 2022, 16:30

В каких сферах будут сотрудничать Казахстан и США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе своего визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями транснациональных корпораций США. Что представляют из себя эти организации и какую пользу они могут принести экономике нашей страны, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

США – один из основных инвесторов Казахстана

Сотрудничество между Казахстаном и США носит характер расширенного стратегического партнерства. По данным Института экономических исследований МНЭ РК, США входит в тройку основных инвесторов в экономику страны. За годы Независимости РК, по данным АО «НК «Kazakh invest» валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан из США достиг $57,5.

В настоящий момент американские инвесторы больше заинтересованы в горнодобывающем секторе. На них приходится порядка 30% всех ПИИ в горнодобычу РК.

Небольшой объем прямых инвестиций из США зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (доля 6,6%) и геологоразведке (9,8%).

На 1 января 2022 года в Казахстане зарегистрировано 695 предприятий с участием американского капитала, из которых 658 являются малыми, 15 – средние предприятия и 22 — крупные.

168 казахстанско-американских предприятий сосредоточено в оптово-розничной торговле, 181 компания — в прочих видах услуг, 83 — в профессиональной, научной и технической деятельности. В обрабатывающей промышленности всего 36 американских предприятий.

Экспорт из Казахстана в США вырос на 77% в текущем году

При этом, товарооборот между Казахстаном и США за январь-июль 2022 года составил $1,5 млрд, что на 36,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($1,1 млрд).

Экспорт из Казахстана в США за январь-июль 2022 года вырос на 77,2% и составил $769,2 млн.

Рост экспорта в США обоснован увеличением поставок таких товаров, как нефть сырая и ферросплавы.

Основные товары экспорта из Казахстана в США: нефть сырая, ферросплавы, сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной, водород, газы инертные и прочие неметаллы, трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов, тантал и изделия из него.

При этом, импорт в Казахстан из США за январь-июль 2022 года вырос на 11,4% и составил $778,3 млн.

Рост импорта из США обоснован увеличением ввоза таких товаров, как насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, автомобили грузовые, вакцины, сыворотки из крови, кровь, двигатели внутреннего сгорания поршневые, части подвижного состава, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы.

В каких сферах возможно новое сотрудничество

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, в первую очередь речь идет о сотрудничестве с энергетическими компаниями.

«Во-вторых, ряд американских компаний уходят с российского рынка. В том числе, я думаю, что в следующем году продолжится вывод американских производств и транснациональных корпораций, необязательно американских, но имеющих больших американских инвесторов. Я думаю, нам было бы интересно забрать эти компании к себе на территорию», - сказал эксперт.

Для этого потребуется больше оборудованных площадок в Казахстане. И тогда компании, которые готовы к налаживанию скорого сотрудничества, разовьются быстро – в течение 1-3 лет.

«Затем сельское хозяйство. В сельском хозяйстве, конечно, хотелось бы привлекать те компании, которые работают в эко-производстве, работают с натуральными продуктами», - отметил Расул Рысмамбетов.

Известно, что Президент встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом, с которыми Глава государства обсудил перспективы развития сотрудничества в агропромышленной отрасли.

«Третье – транспортно-логистическая сфера по формированию каких-то путей. Здесь – строительство транспортно-логистических центров в Казахстане, если это будет интересно американцам. Нам это уже интересно. Мы работаем в этом направлении», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по мнению спикера, Казахстан может сотрудничать с инженерными организациями, возможно налаживание производства.

Как отмечалось ранее, Президент встретился с транснациональными компаниями Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Microsoft.

Это мировые гиганты в сферах авиационной отрасли, нефтяной сферы, инженерии, новых технологий в области логистики, оборудования, транспорта и других. С некоторыми из них государство имеет большую и успешную историю сотрудничества.

Например, с такими компаниями, как Exxon Mobil (более 25 лет с 1993 года) и General Electrics (с 2009 года).

Exxon Mobil инвестирует в те страны, где оперирует. За эти годы компания инвестировала более $22 млрд в социальную и другие сферы страны и остается крупнейшим иностранным инвестором.

General Electrics присутствует в Казахстане более 10 лет. В настоящее время, по данным организации, один из последних проектов компании - проект по строительству первой и второй очереди ветряной электростанции на 48 МВт стоимостью $200 млн совместно с итальянской компанией «ENI».

Ведущий научный сотрудник КИСИ Бекжан Садыков отмечает, что визит Главы государства в США очень важен с точки зрения укрепления торгово-экономических отношений.

«Сегодня наша страна находится на пороге изменений и играет ключевую роль в регионе. Во-первых, экономическое сотрудничество позволит раскрыть потенциал отраслей, в котором Казахстан имеет свои преимущества. Были проведены ряд встреч с представителями бизнеса, представленных на глобальном уровне. Подходы этих компаний позволят сориентировать экономическое сообщество нашей республики для поиска ответов на глобальные вызовы», - сказал Бекжан Садыков.

Во-вторых, большое внимание было уделено перспективам партнерства в ИТ-сфере.

В ходе встреч Глава государства обсудил вопросы создания полноценного технологического хаба в Казахстане и повышения человеческого капитала в сфере IT с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным. Компания входит в число ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и цифровых услуг.

Кроме того, в беседе с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT специалистов.

«Казахстану интересен опыт ведущей технологической страны по формированию инновационных направлений экономики, основанных на технологиях. Сегодня важно соответствовать технологическим тенденциям, которые все в большей степени формируют базисы для новых отраслей экономики», - отметил ведущий научный сотрудник КИСИ.

По его мнению, Казахстан как лидирующая экономика в регионе может стать магнитом для операционной деятельности многих американских компаний.

«Наша страна может обеспечить выход на соседние рынки. В стране планомерно повышается человеческий капитал, создаются привлекательные условия для инвесторов и ведения предпринимательства. Есть возможности для применения кластерного и межотраслевого подхода в развитии бизнеса», - считает эксперт.

По завершении серии встреч с представителями деловых кругов Глава государства и принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола.

В нем участвовали руководители крупнейших американских компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, EPAM, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic и даже Netflix.

По итогам круглого Казахстан и США подписали ряд двусторонних документов.

Какие документы подписали Казахстан и США





По данным АО «НК «Kazakh invest», в рамках круглого стола с Главой государства в Нью-Йорке подписано 7 документов с американскими инвесторами.

АО «Самрук-Казына» и «General Electric» подписали Соглашение о сотрудничестве и партнерстве по вопросам обмена опытом по развитию объектов генерации электрической энергии.

Между АО «НК «Kazakh invest» и «General Electric» был заключен Меморандум о взаимопонимании в развитии и реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан, включая локализацию производства медицинского оборудования.

Также, между АО «НК «Kazakh invest» и компанией «Pfizer» был подписан Меморандум о взаимопонимании по локализации производства пневмококковой вакцины.

Между АО «НК «QazaqGaz» и американской стороной было заключено три документа. В частности, с корпорацией «Honeywell» был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечению и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, автоматизации и цифровизации процессов, а также сотрудничеству в области центра компетенций и обучения персонала.

Меморандум с «Baker Hughes» предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества в применении технологий Baker Hughes в Казахстане, а также по обучению технических специалистов QazaqGaz в учебном центре Baker Hughes по направлениям «энергетика» и «транспортировка газа». Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом в сфере профессиональных инженерных решений по промышленной генерации электроэнергии из газа и снижению выбросов углекислого газа с применением новейших технологий. Рассматривается возможность локализации обслуживания и ремонта оборудования, поставляемого компанией в рамках сервисного контракта.

QazaqGaz подписал также меморандум с компанией «Solar Turbines». Согласно документу, стороны планируют совместные работы в проектах, связанных с инжинирингом, производством, поставкой, пуско-наладкой и сервисным обслуживанием газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов производства Solar Turbines. Американские партнеры заинтересованы в модернизации и расширении мощности газотранспортной инфраструктуры и магистральных газопроводов в Казахстане, автономной генерации электроэнергии для газоперерабатывающих заводов QazaqGaz. Кроме того, Solar Turbines планирует оказывать сервисные и консультационные услуги путем обучения технического персонала QazaqGaz.

По мнению экспертов, сумма проектов, которые будут реализовываться совместно с США составит более 320 млрд тенге. Проекты будут реализованы в ближайшие годы.

Стоит отметить, что три предприятия из них уже строятся.

Например, на востоке страны возводят предприятие по производству свинины мощностью 39 тыс. тонн продукции в год. Его стоимость составляет 117 млрд тенге. Будет создано 1,7 тыс. рабочих мест. А в Акмолинской области наладят переработку и обогащение драгоценных металлов (золото) за 105 млрд тенге. Их открытие запланировано на следующий год.

Между тем ведется подготовка документации по проекту «Строительство завода для отвального выщелачивания меди методом SX–EW» в Карагандинской области за 30,5 млрд тенге. Также в Алматы с участием американских компаний запланировано открытие производства системы капельного орошения за 25 млрд тенге и вакцин за 17,5 млрд тенге.