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    17:36, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В каких селах области Абай возводят жилые дома

    жилье
    Фото: пресс-служба акима области 

     В Жарминском районе области Абай завершено строительство 15 жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В ведомстве сообщили, что в районе  ведется строительство 25 двухкомнатных жилых домов общей площадью 3375 кв.м. В частности, в селе Калбатау завершено строительство 10, в городе Шаре - 5 двухкомнатных жилых домов, которые переданы многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам из социально-уязвимых слоев населения.

    Кроме того, ведется строительство 10 двухкомнатных домов по улице Искакова в селе Калбатау, общая площадь которых составляет 1200 кв.м. Проводится внутренняя отделка квартир. По улице Достык возведен третий этаж 30-квартирного трехэтажного жилого дома.

    Строительство этого жилого дома планируется завершить в ноябре 2023 года. За счет районного бюджета было приобретено жилье двум многодетным семьям в селах Узынжал и Жайма.

    Иинтенсивное строительство жилых домов в Жарминском районе реализуется в рамках нацпроекта «Сильные регионы - драйвер развития страны», целью которого является улучшение жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышение транзитного потенциала страны.

    Так, в Абайском районе начато строительство 21 двухквартирного жилого дома. Земельные участки под эти дома уже подготовлены,  проводятся переговоры с потенциальными строительными подрядчиками.

    Напомним, что объем строительных работ по всей области Абай значительно вырос на 37,2% и составил 89,4 млрд тенге. Уже было введено в эксплуатацию 165,9 тысячи кв.м. жилья, что превышает плановые показатели на 28%. 

    Теги:
    Абайская область Жилье Строительство
    Автор
    Руслан Шакабаев
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