В каких селах области Абай возводят жилые дома

В Жарминском районе области Абай завершено строительство 15 жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ведомстве сообщили, что в районе ведется строительство 25 двухкомнатных жилых домов общей площадью 3375 кв.м. В частности, в селе Калбатау завершено строительство 10, в городе Шаре - 5 двухкомнатных жилых домов, которые переданы многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам из социально-уязвимых слоев населения.

Кроме того, ведется строительство 10 двухкомнатных домов по улице Искакова в селе Калбатау, общая площадь которых составляет 1200 кв.м. Проводится внутренняя отделка квартир. По улице Достык возведен третий этаж 30-квартирного трехэтажного жилого дома.

Строительство этого жилого дома планируется завершить в ноябре 2023 года. За счет районного бюджета было приобретено жилье двум многодетным семьям в селах Узынжал и Жайма.

Иинтенсивное строительство жилых домов в Жарминском районе реализуется в рамках нацпроекта «Сильные регионы - драйвер развития страны», целью которого является улучшение жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышение транзитного потенциала страны.

Так, в Абайском районе начато строительство 21 двухквартирного жилого дома. Земельные участки под эти дома уже подготовлены, проводятся переговоры с потенциальными строительными подрядчиками.

Напомним, что объем строительных работ по всей области Абай значительно вырос на 37,2% и составил 89,4 млрд тенге. Уже было введено в эксплуатацию 165,9 тысячи кв.м. жилья, что превышает плановые показатели на 28%.