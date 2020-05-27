В каких регионах продолжается работа по строительству газораспределительных сетей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в Нур-Султане, в Карагандинской и Акмолинской областях была утверждена предельная оптовая цена на торговый газ. Об этом в ходе отчетной встречи на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря строительству магистрального газопровода «Сарыарка» жители столицы, Карагандинской и Акмолинской области получили возможность пользоваться голубым топливом. Магистральный газопровод «Сарыарка», который берет свое начало с Кызылординской области, дает возможность обеспечить голубым топливом столицу, центральные и северные регионы страны», - отметил Нурлан Ногаев.

По его словам, для потребителей Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской области Министерство энергетики РК утвердило предельную оптовую цену в размере 24 537 тенге за 1000 кубических метров без учета НДС.

«Предельную цену на товарный газ утверждает Министерство энергетики РК по согласованию с Министерством национальной экономики РК, исходя из затрат на приобретение национальным оператором товарного газа и расходов по транспортировке, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов. На сегодняшний день для подключения магистрального газопровода местные исполнительные органы, то есть акиматы Нур-Султана, Карагандинской и Акмолинской области продолжают работу по строительству газораспределительных сетей», - заключил министр.