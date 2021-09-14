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В каких регионах Казахстана увеличился ввод жилья

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2021, 12:02
В каких регионах Казахстана увеличился ввод жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За восемь месяцев текущего года объем выполненных строительных работ вырос на 11,4%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокие темпы демонстрирует строительный сектор. За восемь месяцев текущего года объем выполненных строительных работ вырос на 11,4%. Положительный рост показателя зафиксирован по всем регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Асет Иргалиев.

Министр отметил, что по вводу жилья в эксплуатацию также отмечается положительная динамика.

«За январь-август текущего года введено 8,9 млн кв. м жилья. Рост показателя составил 10,5%. В отчетном периоде все регионы показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Атырауской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях», - уточнил Асет Иргалиев.


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