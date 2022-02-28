В каких регионах Казахстана существует риск дефицита воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев перечислил регионы, в которых существует риск дефицита воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на расширенном заседании Правительства еще раз акцентировал внимание на вопросах водной сферы. Министерству поручено внести проект нового Водного кодекса в Администрацию Президента в сентябре этого года. Времени у нас очень мало, осталось полгода. Поручаю обеспечить полную и качественную разработку нового Водного кодекса с привлечением специалистов водной отрасли. Держать этот вопрос на строгом контроле и еженедельно информировать о ходе работы на аппаратных совещаниях», - сказал Сериккали Брекешев на заседании коллегии Министерства.

Он отметил, что в южных регионах, а также в Атырауской и Актюбинской областях существует высокий риск дефицита воды.

«В этой связи руководителям бассейновых инспекций соответствующих областей и филиалам предприятия «Казводхоз» под руководством Комитета по водным ресурсам провести информационно-разъяснительную работу с фермерами о рациональном использовании воды в условиях водного дефицита рек путем посева влаголюбивых культур, применения технологий водооборота и водоперерабатывающего орошения, проведения агротехнических и мелиорационных работ. Поручаю предприятию «Казводхоз» обеспечить ремонт и механическую очистку каналов, проведение других работ», - заключил министр.