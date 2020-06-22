В каких регионах Казахстана самые качественные продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самый высокий уровень энергетической ценности потребленных населением продуктов питания отмечается в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2019 году уровень пищевой депривации или доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого уровня, составил 4,1%. Энергетическая ценность потребленных населением продуктов питания в 2019 году в среднем на душу в день составила 3254 ккал. Питание населения в сельской местности более калорийно, чем в городской.

«Рассматривая региональное потребление следует отметить, что во всех регионах страны уровень фактической энергетической ценности потребленных населением продуктов питания превышает уровень минимальных потребностей в энергетической ценности. Самый высокий уровень энергетической ценности, потребленных населением продуктов питания отмечается Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а самый низкий ─ в городах Нур-Султан и Шымкент», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Комитета по статистике, если рассматривать химический состав продуктов питания потребленных населением, то можно отметить, что наибольший удельный вес приходится на углеводы. Доля углеводов (хлебопродукты и крупяные изделия) в рационе населения сельской местности выше, чем в городской. А доля продуктов с высоким содержанием жиров и белков (мясо и мясопродукты, молочные продукты и яйца) выше у жителей городов, чем сел.

Показатели рассчитаны по методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Организации Объединенных Наций (FAO) в статистическом программе по продовольственной безопасности ADePT.