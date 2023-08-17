В каких регионах Казахстана маслихаты решили снизить ставки розничного налога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане, передает МИА «Казинформ».
Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, с 1 января возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога.
СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:
1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
2) доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
3) осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.
Исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:
4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами;
8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы
п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН (п. 4 ст. 696-3 Налогового кодекса).
Местные представительные органы (маслихаты) имеют право понижать размер ставки (4%), не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков (п.5 ст. 696-3 Налогового кодекса).
Такое решение принимается не позднее 1 декабря года, предшествующего году его введения, вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его принятия, и подлежит официальному опубликованию.
При этом на 2023 год такое решение о понижении размера ставки принимается не позднее 1 июля и вводится в действие с 1 января года его принятия и подлежит официальному опубликованию.
На сегодняшний день местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане.
|
№
|
Наименование
|
Дата и № приказа
|
Ставка
|
Карагандинская область
|
1
|
Абайском район
|
№ 6/58 от 22.06.2023
|
2%
|
2
|
г.Караганда
|
№ 56 от 27.06.2023
|
2%
|
3
|
Каркаралинском район
|
№ VIII-5/51 от 27.06.2023
|
2%
|
4
|
Нуринский район
|
№ 30 от 27.06.2023
|
2%
|
5
|
Осакаровский район
|
№ 6/65 от 27.06.2023
|
2%
|
6
|
г.Сарань
|
№ 37 от 27.06.2023
|
2%
|
7
|
г.Темиртау
|
№ 6/7 от 30.06.2023
|
2%
|
8
|
Бухар-Жырауский район
|
№ 9 от 27.06.2023
|
2%
|
9
|
г.Шахтинск
|
№ 269/4 от 27.06.2023
|
2%
|
10
|
Актогайский район
|
№ 49 от 27.06.2023
|
2%
|
11
|
Шетский район
|
№ 3/34 от 26.06.2023
|
2%
|
12
|
г.Балхаш
|
№ 5/52 от 30.06.2023
|
2%
|
13
|
г.Приозерск
|
№ 6/42 от 27.06.2023
|
2%
|
Кызылординская область
|
14
|
Жалагашский район
|
№ 4-4 от 27.06.2023
|
2%
|
15
|
Жанакорганский район
|
№ 52 от 27.06.2023
|
2%
|
16
|
Казалинский район
|
№ 52 от 30.06.2023
|
2%
|
17
|
Кармакшинский район
|
№ 53 от 23.06.2023
|
2%
|
18
|
г.Кызылорда
|
№ 45-5/1 от 30.06.2023
|
2%
|
19
|
Аральский район
|
№ 69 от 23.06.2023
|
2%
|
20
|
Сырдарьинский район
|
№ 41 от 30.06.2023
|
2%
|
21
|
Шиелийский район
|
№ 4/2 от 27.06.2023
|
2%
|
г. Астана
|
22
|
г. Астана
|
№ 50/5-VIII от 30.06.2023
|
3%