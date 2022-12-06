В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают пожарную безопасность

6 Декабря 2022, 17:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–октября текущего года в Казахстане зарегистрировали 41 уголовное правонарушение в сфере несоблюдения требований пожарной безопасности — на 30,5% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 59 правонарушений в секторе, минус 14,5% за год. Количество правонарушений, связанных с пожарной безопасностью, сокращается пятый год подряд.

Чаще всего нарушения требований пожарной безопасности регистрировались в Шымкенте: 6 случаев против 3 случаев годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались столица (5 уголовных правонарушений в секторе против 17 случаев годом ранее) и Акмолинская область (4 случая, а ранее не было ни одного).

Правонарушения в секторе фиксировались только в 15 из 20 регионов РК. Без нарушений требований пожарной безопасности обошлись в Улытауской, Жетысуской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Потерпевшими от нарушений требований пожарной безопасности за январь–октябрь текущего года оказались 75 человек — на 11,8% меньше, чем годом ранее. Большинство из них составили женщины (48). Среди потерпевших оказались один несовершеннолетний и четыре пенсионера.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что с начала года в республике зарегистрировано 9647 пожаров, в результате которых погибли 249 человек, еще 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести.