В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают ограничительные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах РК выявлено больше всего случаев нарушения ограничительных мер, сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По результатам рейдовых проверок мониторинговыми группами за прошлую неделю по республике удельный вес объектов, где выявлены нарушения карантинных мер, составил 9,7%. В ВКО, Алматинской областях отмечается значительное увеличение объектов, не соблюдающих противоэпидемиологические ограничительные меры», - сказал Ерлан Киясов.

Так, по его словам, в ВКО удельный вес объектов, где выявлены нарушения, увеличился с 12% до 33%, в Алматинской - с 5 до 12%. К административному штрафу за нарушения требований ограничительных мер по статье 425 КОАП привлечены в Туркестанской области - 237 объектов, в ВКО - 260, в Алматинской области – 106 и в Акмолинской - 101.

Ранее Ерлан Киясов сообщил, что в Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрирован 118 941 больной КВИ. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло, к сожалению, 1 899 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.