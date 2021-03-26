НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана будут построены новые здания судебных экспертиз, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Министерства юстиции отметил, что на сегодня в Нур-Султане ведется строительство типового здания Института судебных экспертиз.

«В 2021-2025 годах планируется строительство зданий еще в 6 регионах республики - в городе Шымкент, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях», - сказал Марат Бекетаев.

Ранее глава Минюста сообщил, что отдельные виды экспертиз по уголовным делам планируют передавать частникам в Казахстане.

Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, как с самым крупным заказчиком услуг судебных экспертиз, (в 2020 году – 87% из общего количества судебных экспертов) при согласовании Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по производству отдельных видов судебных экспертиз, а именно предоставление возможности руководителям филиалов Центра судебных экспертиз передавать производство экспертизы частному эксперту на договорной основе. Как пояснил Марат Бекетаев, основная цель проекта – сокращение сроков производства экспертиз, снижение нагрузки на государственных экспертов, развитие института частной судебной экспертизы.