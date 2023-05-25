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В каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 11:35
В каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным данным акиматов областей, в этом году планируется возделывание 1,5 млн га орошаемых земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предварительным данным акиматов областей, в этом году планируется возделывание 1,5 млн га орошаемых земель, при этом окончательные площади будут уточнены после завершения посевных работ», - сказал Ербол Карашукеев , выступая в Сенате по вопросу использования орошаемых земель и внедрения водосберегающих технологий.

По данным ведомства, 1 млн 126 тысяч га, или 75% земель, орошается бороздковым способом, 95,2 тысячи га – это затопление рисовых полей, на 278,6 тысячи га, или 13,3%, используется современное капельное или дождевальное орошение.

«Тут необходимо отметить Павлодарскую (25%), Жамбылскую (18%), Туркестанскую (11%), Карагандинскую (8,5%), Акмолинскую (7%), Актюбинскую (6,7%), Алматинскую (6,5%) области, где наблюдается высокий процент применения водосберегающих технологий», - добавил министр.


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