В каких районах Астаны построят «комфортные школы»

— В прошлом году для решения проблемы нехватки ученических мест было построено 12 школ. В настоящее время ведется строительство 34 школ на 102 тысячи учащихся в две смены. 27 из них (74 тысячи мест в две смены) будут сданы в эксплуатацию до конца года. Из них 3 частные школы, 7 государственных школ и 17 образовательных учреждений будут построены в рамках проекта «Комфортные школы». Эти школы охватят все районы. В частности, 10 школ будут открыты в Есильском районе, 7 школ в Нуринском районе, 2 школы в Байконурском районе, 6 школ в Алматинском районе, 2 школы в Сарыаркинском районе, — сообщили в столичном управлении образования в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.