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    13:35, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В каких районах Астаны построят «комфортные школы»

    школа
    Фото: акимат Астаны

    Большинство учебных заведений столицы в рамках проекта «Комфортные школы» будут построены в районах Есиль и Нура, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В прошлом году для решения проблемы нехватки ученических мест было построено 12 школ. В настоящее время ведется строительство 34 школ на 102 тысячи учащихся в две смены. 27 из них (74 тысячи мест в две смены) будут сданы в эксплуатацию до конца года. Из них 3 частные школы, 7 государственных школ и 17 образовательных учреждений будут построены в рамках проекта «Комфортные школы». Эти школы охватят все районы. В частности, 10 школ будут открыты в Есильском районе, 7 школ в Нуринском районе, 2 школы в Байконурском районе, 6 школ в Алматинском районе, 2 школы в Сарыаркинском районе, — сообщили в столичном управлении образования в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform. 

    Планируется, что в сентябре будут сданы в эксплуатацию 17 школ из 27.

    — В целом, в рамках проекта «Комфортные школы» будут построены 24 школы на 90 тысяч учащихся. 15 из них будут расположены в динамично развивающихся Есильском и Нуринском районах, — говорится в ответе. 

    Теги:
    Дети Образование Астана Строительство школа
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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