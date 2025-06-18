В каких районах Астаны благоустраивают городские зеленые зоны

— Продолжаем развивать нашу столицу в рамках концепции «город для людей». В текущем году в городе благоустроим 170 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Часть из них уже открыли, — написал аким Астаны.

При благоустройстве уделяется особое внимание озеленению города. В этом году планируется высадить еще один миллион зеленых насаждений (крупномерные деревья, сеянцы, кустарники и т.д). К примеру, деревья были высажены вдоль пр. Момышулы, Жумабаева, на ул. Айнаколь, ул. Ташенова, по пр. Тлендиева — от улицы Коктал до моста по Астраханскому шоссе проводится озеленение разделительной полосы, на ул. Бейбарыс Сұлтан, по пр. Улы дала, ул. Нурмагамбетова и др.

К примеру, в районе Байконыр на месте пустующего пространства появится новый сквер. Это улица Жубанова, охватывающая участок между ул. Тархан и Пушкина. В рамках благоустройства будут проведены масштабные работы по озеленению: высажены многолетние кустарники и крупномерные деревья. Также планируется установка элементов уличной мебели в едином стиле — скамеек, столов, урн и тд. Кроме того, запланировано обустройство парковочной площадки.

— Также в этом году обновим один из важнейших исторических проспектов столицы — пр. Абая. Участок пр. Абая — от пр. Республики до ул. Валиханова — будет полностью благоустроен с обеих сторон. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 1,1 гектара, — сообщил Ж. Касымбек.

Кроме того, продолжаются работы по благоустройству, строительству и озеленению улиц, которые расположены вдоль маршрута ЛРТ. В частности, по ул. Сыганак и пр. Кабанбай Батыр, где будет посажено 7500 крупномерных деревьев и созданы комфортные пространства под эстакадой. Работы будут выполнены в концепции «Город для людей» с акцентом на удобство пешеходов и качественное озеленение. Таким образом, ул. Сыганак — одна из ключевых транспортных магистралей столицы, станет не просто транзитным маршрутом, а комфортным и доступным пространством для всех. На участке от пр. Кабанбай батыра до проспекта Тәуелсіздік появится благоустроенная зона.

Также продолжится благоустройство городских зеленых зон, в частности за ТРЦ «Хан Шатыр» запланировано продолжение пешеходного бульвара Greenline. Первый участок появится от ул. Култегін до Анет баба, создавая удобное зелёное пространство для отдыха и прогулок. Также дополнительно будут озеленены ботанический сад, бульвар Нуржол, аллея в центральном парке, Коктал парк и др.

В прошлом году начали благоустраивать ул. Жургенова (от пр. Кошкарбаева до ул. Байтурсынова). Тогда высадили 2 тыс. 400 деревьев, 4 тыс. 700 кустарников, живую изгородь и т. д. В текущем году также продолжится благоустройсво данной улицы.

— Будут продолжены работы по озеленению и благоустройству паркового кластера вдоль реки Есиль, в который входят парк Мира и Согласия, триатлон парк, спортивная набережная и т. д. Работами по благоустройству и озеленению охватываем все районы города. Для нас важно, чтобы каждый район столицы был уютным и ухоженным, — написал аким столицы.

Ранее сообщалось, сколько улиц отремонтируют в Астане в 2025 году.