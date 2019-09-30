В каких продукциях больше всего выявляются нарушения, рассказали в Минздраве РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, в каких продукциях больше всего выявляются нарушения в нашей стране, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что комитет был создан в апреле текущего года в соответствии с поручением Первого Президента РК. Одной из задач комитета является работа по безопасности пищевой продукции.

«Ежедневно всеми нашими территориальными департаментами проводятся работы по отбору образцов продукции для того, чтобы проводить анализы и выявлять фальсифицированную продукцию, либо не соответствующие тем требованиям, которые предъявляются продукции. За текущий период этого года всего было отобрано 43 тысяч образцов пищевой и не пищевой продукции и было выявлено несоответствие требованию технических регламентов и гигиенических нормативов - 19,6% случаев. Больше всего нарушений в маркировке – 68,3%, несоответствия требованию безопасности – 12,4%, а также несоответствия с заявленным в свойствах или физико-химическом показателе – 6,3%», - сказала она в ходе брифинга «Кодекс Алиментариус» в Алматы.

По ее данным, в целом по фактам выявленных нарушений было наложено штрафов на сумму более 56 млн тенге, изъяты из оборотов 38 тысяч тонн несоответствующих продукции на сумму более 18 млн тенге.

«Больше всего несоответствий и фальсифицированной продукции приходится на молочную и масло жировую продукцию, где под видом натуральных реализуются продукты содержащие растительный жир в не заявленной этикетке», - добавила Людмила Бюрабекова.

Она также заявила, что в нашей стране уголовная ответственность за фальсифицированную продукцию не предусмотрена, но меры административного взыскания принимаются.

Отметим, в Алматы началась 31-я сессия координационного Комитета по Европе комиссии «Кодекс Алиментариус». В мероприятии участие принимают около двухсот делегатов из 38 стран Европы, США, Африки и Азии. Данная сессия продлится 5 дней.