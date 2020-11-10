В каких отраслях экономики Казахстана идет рост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов назвал отрасли экономики Казахстана, в которых произошел рост, и те, в которых наблюдается снижение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. Это строительство - рост на 10,7%, информация и связь - на 8,2%, сельское хозяйство - на 5,2%, обрабатывающая промышленность - на 3,2%», - сообщил Руслан Даленов на заседании Правительства.

Вместе с тем, по словам министра, отмечается снижение в транспорте (на 17,3%) и торговле (на 9,4%), научной и технической деятельности (на 5,2%), операциях с недвижимым имуществом (на 4,6%), административном обслуживании (на 4,4%).

Ранее глава МНЭ отметил, что за 10 месяцев этого года производство товаров выросло на 1,9%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным ВВП снизился на 2,9%. Годовая инфляция составила 7,1%.