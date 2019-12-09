В каких местах столицы появятся ледовые городки и горки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уходящем году в рамках новогодней традиции во всех районах города Нур-Султана будут обустроены ледовые городки и горки, которые стали для астанчан излюбленным местом активного отдыха, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В уходящем году ледовые городки и горки на территории района Байқоңыр будут обустроены возле Дворца «Жастар», парка имени Кемаля Ататюрка, в жилых массивах «Өндіріс» и «Кирпичный».

В районе Есиль места для массовых катаний и игр будут обустроены на территории ЭКСПО, Ботанического сада, ТРЦ «Хан шатыр», «Керуен», парка «Жетісу», микрорайона «Жағалау», зеленого квартала, жилых массивов «Пригородный» и «Үркер».

В Сарыаркинском районе горки и катки появятся на реке Есиль, а также СК «Астана», по улице Қосшығұлұлы 17, ЖК «Тамыз», театра танца «Наз», на пересечении улиц Герцена и Окжетпес, по улице Гете 10 и №187.

В районе Алматы астанчане смогут весело и активно провести время на катках и горках на площади у монумента «Қазақ елі», в парке «Жерұйық», на набережной реки Акбулак, в парке «Жастар», около Дворца школьников, в Президентском парке, рядом с рестораном «Ренессанс», в триатлон-парке, в микрорайоне «Сарайшық», в жилых массивах «Железнодорожный», «Интернациональный» и «Мичурино».



