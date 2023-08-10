АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В каких городах мира установлены памятники Абая, сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Казахстан отмечает День Абая. В этом году великому казахскому поэту, просветителю и мыслителю Абаю Кунанбайулы исполняется 178 лет. «В этот день мы вспоминаем его неоценимый вклад в нашу культуру, его литературное наследие и мудрость, передаваемую из поколения в поколение. Абай – не просто литератор и мыслитель. Это достояние нашего народа, чья фигура продолжает вдохновлять поэтов, писателей, художников, ученых и философов. Его имя известно далеко за пределами нашей страны, а написанные им труды переведены на десятки языков.

Монументы, посвященные Абаю, украшают улицы Ташкента, Москвы, Бишкека, Ренна, Пекина, Каира, Будапешта, Тегерана, Стамбула, Нью-Дели, Женевы, Парижа, Сараево, Тбилиси, Берлина, Сеула, Харькова и Баку. А в Казахстане насчитываются 1441 улица, 12 проспектов, 99 школ, 4 колледжа и 1 театр, носящие имя поэта.

Кроме того, в честь Абая названы город, 3 района и 28 населенных пунктов. А в прошлом году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева была создана область Абай, административным центром которой стал город Семей.

В этот день в разных уголках Казахстана проводятся культурные и научные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Абая. Разумеется, мы должны оберегать культурное наследие великого поэта, чтобы передать его будущим поколениям. Однако не менее важно помнить его наставления и стремиться к описываемым в его произведениях качествам: образованности, добропорядочности, человечности», - написал Асхат Оралов.

Ранее сообщалось, сколько людей с именем Абай проживает в Казахстане.