В каких городах Казахстана самый загрязненный воздух
«На сегодняшний день основными экологическими проблемами регионов являются: загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод и несовершенная система обращения с отходами. Согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2020 года из 45 промышленных городов и мегаполисов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ, согласно озвученным данным, составил 2,5 млн тонн.
«Одним из основных причин загрязнения поверхностных вод является устаревшие канализационно-очистные сооружения, так называемые КОС. Всего по стране в 2020 году общий объем сбросов составил 1,1 млн тонн. Остро стоит проблема по обращению с отходами производства и потребления, а именно несоответствие санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки», - резюмировал глава Минэкологии.
Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.