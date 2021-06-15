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    10:45, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких городах Казахстана самый загрязненный воздух

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал о принимаемых мерах по решению экологических проблем в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день основными экологическими проблемами регионов являются: загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод и несовершенная система обращения с отходами. Согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2020 года из 45 промышленных городов и мегаполисов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Общий объем выбросов загрязняющих веществ, согласно озвученным данным, составил 2,5 млн тонн.

    «Одним из основных причин загрязнения поверхностных вод является устаревшие канализационно-очистные сооружения, так называемые КОС. Всего по стране в 2020 году общий объем сбросов составил 1,1 млн тонн. Остро стоит проблема по обращению с отходами производства и потребления, а именно несоответствие санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки», - резюмировал глава Минэкологии.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.


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