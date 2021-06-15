В каких городах Казахстана самый загрязненный воздух

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал о принимаемых мерах по решению экологических проблем в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день основными экологическими проблемами регионов являются: загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод и несовершенная система обращения с отходами. Согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2020 года из 45 промышленных городов и мегаполисов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ, согласно озвученным данным, составил 2,5 млн тонн.

«Одним из основных причин загрязнения поверхностных вод является устаревшие канализационно-очистные сооружения, так называемые КОС. Всего по стране в 2020 году общий объем сбросов составил 1,1 млн тонн. Остро стоит проблема по обращению с отходами производства и потребления, а именно несоответствие санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки», - резюмировал глава Минэкологии.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.