Экологи рассказали, в каких городах Казахстана самый грязный воздух

Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и четыре поселка, а к категории низкого уровня загрязнения — 16 городов, восемь поселков и шесть сел.

— За последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в семи городах — Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане. При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе — диоксид азота и сероводород, а в Темиртау — оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола, — сообщают аналитики.

По данным базы EDGAR, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов превысили 53 млрд тонн CO2-эквивалента — на 1,3% больше, чем годом ранее. Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29%), США (11%) и Индию (8%).

Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.

