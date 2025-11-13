Экологи рассказали, в каких городах Казахстана самый грязный воздух
По итогам наблюдений за атмосферным воздухом в 70 населенных пунктах Казахстана в третьем квартале 2025 года в категорию очень высокого уровня загрязнения попали шесть из них: города Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары и Астана, а также поселок Шубарши, передает агентство Kazinform на Ranking.
Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и четыре поселка, а к категории низкого уровня загрязнения — 16 городов, восемь поселков и шесть сел.
— За последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в семи городах — Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане. При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе — диоксид азота и сероводород, а в Темиртау — оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола, — сообщают аналитики.
По данным базы EDGAR, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов превысили 53 млрд тонн CO2-эквивалента — на 1,3% больше, чем годом ранее. Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29%), США (11%) и Индию (8%).
Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.
