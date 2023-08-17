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В какие страны Казахстан намерен увеличить экспорт зерна

Автор:  
Серик Сабеков
17 Августа 2023, 13:29
В какие страны Казахстан намерен увеличить экспорт зерна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, в мире может возникнуть дефицит пшеницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе ведется работа по повышению конкурентоспособности отечественного зерна на экспортных рынках. Например, для увеличения экспорта зерна из Казахстана в Афганистан проводится работа по получению тарифных преференций на транзитные перевозки железнодорожным транспортом через территорию Узбекистана», - отметили в Министерстве сельского хозяйства, отвечая на запрос корреспондента агентства МИА «Казинформ».

Кроме того, АО НК «Продкорпорация» и другие казахстанские экспортеры планируют увеличить поставки зерна в страны Кавказского региона, в первую очередь в Азербайджан.

«Выход России из зернового соглашения, безусловно, приведет к росту цен на зерно в мире. Дело в том, что Украина - одна из крупнейших в мире стран-производителей и экспортеров зерна. Невозможность украинского зерна выйти на мировой рынок в определенной мере может вызвать дефицит», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.


Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство   Зерно  
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