В какие отрасли экономики Жамбылской области вкладывают инвестиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с генеральным консулом США в Алматы Кэролайн Сэвидж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кэролайн Сэвидж выразила соболезнования семьям погибших в январских событиях. Глава региона отметил, что сейчас по поручению Главы государства принимаются комплексные меры по ликвидации последствий трагических событий.

Бердибек Сапарбаев сообщил, что в январских массовых беспорядках принимали участие более 2,5 тысяч человек. Погибли 15 человек, пострадали 273 жителя. На данный момент межведомственными оперативными группами из числа сотрудников правоохранительных органов проводятся следственные мероприятия. Ведутся работы по восстановлению пострадавших административных зданий и бизнес-объектов. Семьям погибших сотрудников правоохранительных органов оказана материальная помощь.

Аким области добавил, что представители интеллигенции, спортсмены, общественники проводят среди населения информационно-разъяснительную работу. Члены вновь созданной Общественной приемной, депутаты Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный по правам человека РК провели встречи с задержанными по подозрению в участии в беспорядках, их родственниками и близкими. Никаких жалоб ни со стороны подозреваемых, ни со стороны их близких не поступало.

Кэролайн Сэвидж отметила важность укрепления сотрудничества между НПО и местной властью. Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что неправительственный сектор в регионе развивается активно. Всего зарегистрировано более 900 НПО.

На онлайн-встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере инвестиций. По словам Бердибека Сапарбаева, наиболее инвестиционно привлекательными отраслями являются химическая и металлургическая промышленность, сельское хозяйство. Генеральный консул США заверила, что со своей стороны окажет необходимую поддержку и помощь.

В ходе встречи обсуждалось развитие сферы здравоохранения региона, а также вопросы, касающиеся деятельности биофармацевтического завода по производству вакцин «QazVac» при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенном в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.