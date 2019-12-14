+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 1 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Израиле отметили День независимости Казахстана

14 Декабря 2019 10:27
Поделиться:
В Израиле отметили День независимости Казахстана

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Израиле организовало торжественное мероприятие по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

О достижениях Независимости в Жамбылской области рассказал  Аскар Мырзахметов
Ветеранов Шымкента поздравили с Днем независимости Казахстана Детсад для детей с аутистическими расстройствами открылся в Усть-Каменогорске Трое пожарных награждены медалью «Ерлігі үшін»

Прошедшее в отеле «Dan Tel Aviv» в дружеской атмосфере мероприятие почтили своим присутствием министр экологии и министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеев Элькин, патриарх Иерусалимский Теофил III, израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт, депутаты Кнессета, представители Главного Сефардского раввина, общественные деятели, аккредитованные в Израиле главы иностранных дипломатических миссий, представители местных деловых, научных, культурных кругов и СМИ, выходцы и соотечественники из Казахстана.


В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Сатыбалды Буршаков рассказал присутствующим о преемственности внешнеполитических инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, о процессах трансформации в Казахстане, об инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым политических, экономических и социальных реформах.


С.Буршаков также ознакомил приглашенных с успехами и достижениями республики за годы ее независимого развития, с конструктивным и последовательным миролюбивым курсом нашего государства на международной арене, с перспективами казахстанско-израильского сотрудничества, в том числе в области агросектора, здравоохранения, инноваций, прикладных научных исследований, туризма, водных, цифровых и финансовых технологий. Кроме того, казахстанский посол пригласил израильтян принять участие в 2020 году в мероприятиях, посвященных 175-летию Великого Абая и 1150-летию аль-Фараби. В своем приветственном слове главный почетный гость мероприятия министр З.Элькин, поздравив народ Казахстана с Днем независимости, выразил глубокое удовлетворение поступательным ходом развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Трогательно прозвучала благодарность и признательность в адрес казахского народа за приют эвакуированных евреев в годы Великой отечественной войны, в числе которых были и его родные.


В рамках приема приглашенные имели возможность ощутить традиционное казахское гостеприимство, ознакомиться с книжной экспозицией об истории и современном Казахстане, а также с сувенирной продукцией.



Гостям вечера были продемонстрированы видеоролики о достопримечательностях, людях и наиболее популярных туристических направлениях нашей страны.






фото: mfa.gov.kz
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, День Независимости ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив