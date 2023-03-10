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    10:45, 10 Март 2023 | GMT +6

    В Израиле обнаружили 2500-летний персидский город

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    Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority
    ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Израильские археологи обнаружили древний персидский город 2500-летней давности. Об этом сообщило в четверг Управление древностей Израиля (IAA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    Руины, расположенные на территории современного города Нагария на побережье Средиземного моря на севере Израиля, включают в себя жилые районы со зданиями и улицами, торговую и промышленную зону, культовые сооружения и большие складские помещения.

    По словам археологов, были найдены керамические чаши, кувшины, амфоры и другие предметы, привезенные финикийцами, древними мореплавателями из далеких стран.

    Они отметили, что, несмотря на напряженные отношения между Персидской империей и древней Грецией в тот период, жители города поддерживали торговые отношения с Грецией через финикийцев, которые занимали доминирующее положение в морской торговле в восточной части Средиземного моря.

    Исследователи также обнаружили, что жители города обменивались знаниями и технологиями строительства.

    По словам археологов, город отображает культурное многообразие, сочетая в себе устройство, типичное для персидского правления, и технологии, на которые повлияла культура греческих городов.

    Например, оштукатуренное помещение для переработки жидкостей, обнаруженное в промышленной зоне, было построено с использованием технологии укладки бетона, которая не была распространена в персидский период, но в более поздние периоды отождествлялась с греческим влиянием.


    Теги:
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