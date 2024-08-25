РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 25 Август 2024 | GMT +6

    В Израиле началась акция протеста с требованием досрочных выборов

    акция протеста с требованием досрочных выборов в Израиле
    Видео и фото: Андрей Широков/ТАСС

    В Израиле началась акция протеста с требованием досрочных выборов. Крупнейшая демонстрация проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    акция протеста с требованием досрочных выборов в Израиле
    Видео и фото: Андрей Широков/ТАСС

    Израильтяне вновь вышли на массовые акции протеста, требуя от правительства незамедлительно заключить сделку по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы в стране. Крупнейшая демонстрация проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

    По данным газеты The Times of Israel, демонстрации с требованием возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, проходят в нескольких других крупных городах, а также на перекрестках крупных автомобильных магистралей по всей стране.

    Как сообщил ТАСС ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, поездка высокопоставленной делегации Израиля в Каир на следующий раунд переговоров по освобождению заложников запланирована на 25 августа.

    15-16 августа в Дохе состоялся предыдущий раунд консультаций, по итогам которого Египет, Катар и США отметили в совместном заявлении, что переговоры прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.

    Митинги в поддержку заложников проводятся в Израиле по субботам регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуют во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу и Кейсарию.

    Согласно последним данным израильской стороны, радикалы удерживают в заложниках в Газе 109 человек.

    Ранее армия обороны Израиля заявила, что в ходе ночной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа были обнаружены тела шести израильских заложников, которые были вывезены в Израиль.

    акция протеста с требованием досрочных выборов в Израиле
    Видео и фото: Андрей Широков/ТАСС

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Видео Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram