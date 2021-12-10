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В Израиле более половины заболевших коронавирусом - дети

10 Декабря 2021 07:50
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В Израиле более половины заболевших коронавирусом - дети

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Израиле на детей в возрасте 11 лет и младше приходится больше половины новых случаев заражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Число новых заражений в Израиле стало самым высоким за последние шесть недель. При этом на детей приходится более половины случаев, заявили в министерстве здравоохранения страны.

В среду, 8 декабря, было зарегистрировано 786 новых случаев. В последний раз показатели заражения были такими высокими 25 октября, когда коронавирус обнаружили у 929 человек.

Из 5 971 зараженных в стране 14% составляют дети в возрасте до 5 лет, а остальные 38% - это дети в возрасте от 5 до 11 лет, которым начали делать первую прививку в ноябре, но они все еще не считаются вакцинированными, так как с момента прививки не прошло достаточно времени.

Коэффициент R - среднее количество людей, инфицированных каждым носителем коронавируса - выросло до 1,09 - это означает, что заражаемость растет.

Цифры были получены после того, как на этой неделе после ханукальных каникул на уроки вернулись сотни тысяч израильских школьников. Все дошкольники и дети 1-6 классов должны были предъявить отрицательный экспресс-тест при возвращении в класс.

Несмотря на рост заражений, смертность в Израиле не растет. Так, за последние сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая. За последние семь дней от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь человек.

В свете роста заражений премьер-министр Нафтали Беннетт заявил о введении ограничений в отношении непривитых израильтян.

Он предложил, чтобы люди, у которых нет «Зеленого пропуска» - свидетельства о том, что они были полностью вакцинированы менее чем 6 месяцев назад - не смогли посещать публичные места, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кроме того, Беннет предложил полностью закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Однако, члены правительства назвали эти ограничения неоправданными.

Для того, чтобы ввести ограничения, Беннету нужно будет доказать, что эти шаги необходимы, только потом их введение может одобрить Высокий суд.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Мировые новости   #Израиль  
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