В избирательную квоту для женщин и молодежи должны войти активные и умеющие работать граждане – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научный эксперт Института законодательства и правовой информации, доктор юридических наук, профессор Марат Сарсембаев прокомментировал политические инициативы Главы государства, озвученные им на втором заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем вчера в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я с удовольствием послушал то, что говорит Президент по вопросам дальнейшей демократизации нашего общества. В частности, меня интересовали вопросы, связанные со структурой будущих политических партий, а также некоторые избирательные вопросы, которые были затронуты в его речи. Что касается политических партий, ранее было требование наличия 40 тыс. членов, теперь Президент предлагает сократить эту цифру до 20 тыс. Я полагаю, что такой подход правильный, правильный в том смысле, что он позволяет активизировать членов общества, увеличить партийную активность. С другой стороны, он позволяет сбалансировать ситуацию, связанную с партийным строительством», - сказал Марат Сарсембаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Думаю, что большое количество тоже перебор, и когда Президент предлагает, чтобы количество членов партии было не 40, а 20 тыс., то думаю, это послужит соблюдению политического баланса. Поэтому я поддерживаю именно эту цифру и именно этот подход в дальнейшем формировании и развитии партийной системы в нашей стране», - подчеркнул эксперт.

Спикер также остановился на инициативах, касающихся избирательных процессов.

«Речь идет о 30% квоте для женщин и молодежи. Я тоже поддерживаю, такой вопрос возникал во время моей работы в ЦИК. Я и тогда и теперь говорю, что это нормальный подход, и это очень хорошо. Единственно, мы должны позаботиться о том, чтобы в эту квоту входили не просто назначенные люди, надо, чтобы женщины и молодежь в порядке конкурса боролись за то, чтобы попасть в эту квоту, чтобы они были действительно из числа активных и умеющих работать», - резюмировал Марат Сарсембаев.

Напомним , вчера в Нур-Султане прошло второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По инициативе К. Токаева в Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий. В частности, Президент считает, что при регистрации партий необходимо снизить требования по количеству членов партий до 20 тысяч.

Кроме того, Глава государства поручил простимулировать активный приход женщин и молодежи в политику

«В избирательных партийных списках необходимо предусмотреть обязательную 30%-ную квоту для женщин и молодежи. Мы должны стимулировать активный приход женщин в политику, особенно в законотворческий процесс. Точно так же мы должны способствовать приходу в Парламент и в местные представительные органы молодежи», - сказал Касым-Жомарт Токаев