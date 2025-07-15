Какие профессии стали самыми востребованными у казахстанских работодателей в июне

По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось на 27% (23,4 тысячи единиц), а резюме — незначительно сократилось, на 0,2% (231 единица).

Наибольший прирост вакансий демонстрируют Жамбылская (рост в 2,2 раза), Мангистауская (в 2,2 раза), Туркестанская (+60%), Павлодарская (+40%) области. Незначительное сокращение вакансий отмечено лишь в Кызылординской области (-6%) и в Шымкенте (-5%). По абсолютному количеству размщенных вакансий лидируют г. Астана (10,4 тысячи), Туркестанская (10,2 тысячи) и Павлодарская (8,6 тысячи вакансий) области.

Среди отраслей наибольшее количество вакансий размещено предприятиями сферы образования — более 19 тысяч. Далее следуют организации, предоставляющие прочие виды услуг (17,6 тысячи), а также в сферах сельского хозяйства (10,2 тысячи) и здравоохранения (9,4 тысячи). Эти четыре сектора суммарно обеспечили более половины всех вакансий — 52%.

Треть всех вакансий агросектора пришлась на Туркестанскую область, еще 22% — на Жамбылскую; в строительстве каждая пятая вакансия приходится на столицу.

Квалификационная структура спроса сместилась в сторону неквалифицированных и среднеквалифицированных работников. Доля высококвалифицированных позиций составила 24,6% (26,9 тысячи), среднеквалифицированных — 39,3% (43 тысячи), неквалифицированных — 36,1% (39,5 тысячи). По сравнению с маем количество предложений для низкоквалифицированных работников выросло более чем в полтора раза (+56%), для среднеквалифицированных — на 13%, для высококвалифицированных — на 19%.

Активность соискателей в июне повысилась главным образом в Карагандинской (+28%), Северо-Казахстанской (+25%) областях и г. Шымкенте (+25%). Наиболее заметное снижение произошло в Алматинской (-22%), Западно-Казахстанской (-18%) областях и г. Астане (-14%).

В разрезе профессий в июне наиболее востребованными у работодателей стали медсестры/братья (1,9 тысячи), санитары (1,7 тысячи) и водители автомобиля (1,7 тысячи вакансий).

Самых высоких зарплат ожидали соискатели следующих профессий: пилоты — в среднем от 2 млн тенге, начальники отдела в добывающей промышленности — 1,2 млн тенге, а также технические директора в IT секторе — от 1,2 млн тенге.

Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на Enbek, являются инженеры по бурению (в среднем 848 тысяч тенге), заместители начальника участка в обрабатывающей промышленности (~691 тысяча тенге) и горные инженеры (640 тысяч тенге).

Таким образом, в начале лета работодатели заметно активизировались за счет сезонного спроса на неквалифицированный труд, тогда как число резюме осталось практически неизменным.

Ранее мы писали, какие профессии можно получить бесплатно в Астане в рамках проекта JOLTAP, направленного на повышение доходов горожан.