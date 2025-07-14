Какую профессию можно получить бесплатно в Астане

Горожане бесплатно проходят краткосрочные курсы по таким направлениям, как продавец-кассир, бариста, швея, бухгалтерия, сварочные и мебельные работы, торговля в Kaspi и Wildberries и другие.

Записаться на обучение могут жители Астаны в возрасте от 18 до 50 лет.

Астанчанка Азиза Баубекова, по профессии репетитор английского языка, прошла курс по торговле в магазине Kaspi. Она также занимается шитьем и планирует продавать свои изделия через онлайн-платформу.

— Благодаря курсу я окунулась новую среду. Познакомилась с новыми людьми. Мы мотивировали друг друга. Мы обсуждали свежие идеи в прекрасной атмосфере. JOLTAP — это не только образование, но и среда, которая дает вдохновение и поддержку, — добавила жительница столицы.

Напомним, в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби 16 июля состоится ярмарка вакансий.