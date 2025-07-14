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    11:24, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Какую профессию можно получить бесплатно в Астане

    В столице реализуется проект JOLTAP, направленный на повышение доходов горожан. На улицах установлены модульные пункты «Баршаға мүмкіндік», где жители получают информацию о трудоустройстве, обучении, открытии бизнеса и мерах господдержки, передает агентство Kazinform.

    Проект JOLTAP: бесплатное обучение, открытие дела и трудоустройство в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Горожане бесплатно проходят краткосрочные курсы по таким направлениям, как продавец-кассир, бариста, швея, бухгалтерия, сварочные и мебельные работы, торговля в Kaspi и Wildberries и другие.

    Записаться на обучение могут жители Астаны в возрасте от 18 до 50 лет.

    Астанчанка Азиза Баубекова, по профессии репетитор английского языка, прошла курс по торговле в магазине Kaspi. Она также занимается шитьем и планирует продавать свои изделия через онлайн-платформу.

    — Благодаря курсу я окунулась новую среду. Познакомилась с новыми людьми. Мы мотивировали друг друга. Мы обсуждали свежие идеи в прекрасной атмосфере. JOLTAP — это не только образование, но и среда, которая дает вдохновение и поддержку, — добавила жительница столицы.

    Напомним, в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби 16 июля состоится ярмарка вакансий.

    Теги:
    Работа Астана Профессии Трудоустройство
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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