РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:18, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Более 2 тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Астане

    В столичном Дворце школьников имени аль-Фараби 16 июля состоится ярмарка вакансий, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимата Астаны.

    ярмарка вакансий
    Фото: Kazinform

    Организует ярмарку вакансий аппарат акима района Алматы.

    На мероприятии представят более 2000 вакансий от 80 организаций разных отраслей, в их числе: производственные предприятия, компании сферы услуг, образовательные учреждения.

    Также консультации для посетителей проведут представители программы Joltap, Управления занятости и социальной защиты города, финансовых организаций, которые расскажут о трудоустройстве и мерах поддержки.

    Теги:
    Занятость Регионы Астана Трудоустройство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают