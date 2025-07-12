10:18, 12 Июль 2025 | GMT +5
Более 2 тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Астане
В столичном Дворце школьников имени аль-Фараби 16 июля состоится ярмарка вакансий, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимата Астаны.
Организует ярмарку вакансий аппарат акима района Алматы.
На мероприятии представят более 2000 вакансий от 80 организаций разных отраслей, в их числе: производственные предприятия, компании сферы услуг, образовательные учреждения.
Также консультации для посетителей проведут представители программы Joltap, Управления занятости и социальной защиты города, финансовых организаций, которые расскажут о трудоустройстве и мерах поддержки.