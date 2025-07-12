Более 2 тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Астане

Организует ярмарку вакансий аппарат акима района Алматы.

На мероприятии представят более 2000 вакансий от 80 организаций разных отраслей, в их числе: производственные предприятия, компании сферы услуг, образовательные учреждения.

Также консультации для посетителей проведут представители программы Joltap, Управления занятости и социальной защиты города, финансовых организаций, которые расскажут о трудоустройстве и мерах поддержки.