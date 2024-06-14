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    22:00, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    В Италии начался саммит «Большой семерки»

    7G
    Фото: g7italy.it/en/

    Саммит «Большой семерки», организованный в этом году председательствующей в «G7» Италией, проходит в Борго-Эгнация (Италия), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Евросоюз будет представлять глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    https://www.g7italy.it/en/
    Фото: g7italy.it/en/

     

    Как отметили в Европейском совете, саммит в Апулии дает лидерам «Большой семерки» возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять свое взаимодействие с развивающимися странами.

    Основными вопросами, которые будут рассмотрены в ходе шести рабочих заседаний, являются:

    • Африка, изменение климата и развитие
    • текущая ситуация на Ближнем Востоке
    • ситуация в Украине
    • миграция
    • Индо-Тихоокеанский регион и экономическая безопасность
    • искусственный интеллект, энергетика, Африка и Средиземноморье.

    Итальянское председательство также пригласило лидеров 12 стран и 5 международных организаций принять участие в некоторых рабочих заседаниях во время саммита

    Ожидается, что по итогам саммита лидеры примут коммюнике лидеров.

    Теги:
    Италия Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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