В Италии начался саммит «Большой семерки»

Саммит «Большой семерки», организованный в этом году председательствующей в «G7» Италией, проходит в Борго-Эгнация (Италия), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Евросоюз будет представлять глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: g7italy.it/en/

Как отметили в Европейском совете, саммит в Апулии дает лидерам «Большой семерки» возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять свое взаимодействие с развивающимися странами.



Основными вопросами, которые будут рассмотрены в ходе шести рабочих заседаний, являются:

Африка, изменение климата и развитие

текущая ситуация на Ближнем Востоке

ситуация в Украине

миграция

Индо-Тихоокеанский регион и экономическая безопасность

искусственный интеллект, энергетика, Африка и Средиземноморье.

Итальянское председательство также пригласило лидеров 12 стран и 5 международных организаций принять участие в некоторых рабочих заседаниях во время саммита

Ожидается, что по итогам саммита лидеры примут коммюнике лидеров.