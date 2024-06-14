В Италии начался саммит «Большой семерки»
Саммит «Большой семерки», организованный в этом году председательствующей в «G7» Италией, проходит в Борго-Эгнация (Италия), сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Евросоюз будет представлять глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как отметили в Европейском совете, саммит в Апулии дает лидерам «Большой семерки» возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять свое взаимодействие с развивающимися странами.
Основными вопросами, которые будут рассмотрены в ходе шести рабочих заседаний, являются:
- Африка, изменение климата и развитие
- текущая ситуация на Ближнем Востоке
- ситуация в Украине
- миграция
- Индо-Тихоокеанский регион и экономическая безопасность
- искусственный интеллект, энергетика, Африка и Средиземноморье.
Итальянское председательство также пригласило лидеров 12 стран и 5 международных организаций принять участие в некоторых рабочих заседаниях во время саммита
Ожидается, что по итогам саммита лидеры примут коммюнике лидеров.