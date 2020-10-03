В Испании вторая волна коронавируса: Мадрид вводит частичный карантин

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Более трех миллионов жителей Мадрида оказались «в ловушке» частичного карантина, который был введен на фоне попыток Испании совладать с самой серьезной по масштабам второй волной коронавируса в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Начиная с этих выходных, мадридцы могут выезжать за пределы своих районов только в случае крайней необходимости.

Бары и рестораны в столице Испании не будут работать после 22:00. В одном месте могут собираться не более шести человек.

Меры были введены по требованию федерального правительства Испании. Они также будут действовать в девяти городах, окружающих столицу Испании.

BBC News отмечает, что власти Мадрида сопротивлялись введению ограничений и даже пытались заблокировать их введение через суд. Министр юстиции Мадрида заявил, что введение частичного карантина обойдется экономике столицы в 8 миллиардов евро, а президент региона Изабель Диас Аюсо написала в Твиттере: «Спасибо за хаос, (премьер-министр) Педро Санчес».

Признаки второй волны коронавируса, накрывающей Испанию, можно увидеть в больнице , одной из самых крупных в Мадриде. К ней каждый час подъезжают скорые с новыми пациентами. Некотрых из пациентов завозят в больницу в инвалидных креслах, других медперсонал, одетый в защитные костюмы, транспортирует на носилках.

Во многих больницах Мадрида отделения интенсивной терапии заполнены пациентами с коронавирусом.

Ежедневно в Испании выявляется около 10 000 новых случаев заболевания Covid-19. В пятницу было зарегистрировано 11 325 новых случаев заражения и 113 смертей.

Примерно каждый четвертый из всех проведенных тестов дает положительный результат, что является еще одним предупреждающим сигналом о распространенности вируса.

Мигель Эрнан, эпидемиолог из Университета Гарвард, консультировавший Испанию в рамках первого карантина, говорит, что страна, похоже, слишком быстро сняла ограничения, а затем слишком медленно отреагировала, чтобы сдержать новый рост инфекций.

По словам эпидемиолога, новая волна, вероятно, будет слабее первой, если люди будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

На сегодня Испания находится на седьмом месте в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 789 тысяч. От COVID-19 в стране скончались уже более 32 000.