В Исламабаде проходит конференция, посвященная аль-Фараби

ИСЛАМАБАД. APP - КАЗИНФОРМ - В столице Пакистана состоялась международная научно-практическая конференция «Глобальный форум аль-Фараби», посвящённая 1150-летию выдающегося ученого и мыслителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие было проведено Постоянной комиссией по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий (КОМСТЕК) Организации исламского сотрудничества, под патронажем и с участием Президента Пакистана Арифа Алви.

Форум стал одним из завершающих мероприятий широко отмечавшегося в этому году под эгидой ЮНЕСКО в Казахстане и за рубежом юбилея аль-Фараби.

В мероприятии приняли участие свыше 150 человек из 17 государств, среди которых – видные ученые-фарабиведы из ведущих университетов Пакистана, США, Великобритании, Германии, Катара, Казахстана и других стран, представители различных международных организаций, в том числе Международной Тюркской академии, а также аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Казахстан был представлен Постоянным представителем РК при ОИС Бериком Арыном, Послом РК в Пакистане Аканом Рахметуллиным и руководителем Центра аль-Фараби при Казахском национальном университете Бекжаном Мейрбаевым.

Выступивший на церемонии открытия Глобального форума Президент Пакистана Ариф Алви особо подчеркнул непреходящую актуальность учения аль-Фараби для человечества в целом и Исламского мира в частности. В этой связи он призвал последний мобилизовать свои усилия для совершения столь необходимого для него сейчас прорыва в области науки и технологий, опираясь, в том числе, на нравственную составляющую интеллектуального наследия аль-Фараби.

Заместитель Генерального секретаря ОИС по науке и технологиям Аскар Мусинов проинформировал участников о единогласно принятой министрами иностранных дел государств-членов Организации специальной резолюции с рекомендацией о регулярном проведении международных мероприятий по популяризации научного наследия аль-Фараби не только в странах ОИС, но и на глобальном уровне.

Постоянный представитель Казахстана при ОИС, Посол в Саудовской Аравии Б. Арын рассказал о проведенных в этом году в Казахстане и за рубежом масштабных научно-практических мероприятиях, посвящённых наследию аль-Фараби, подчеркнув, что оно является достоянием всего человечества, созвучным актуальной гуманитарной повестке XXI века.

В ходе двухдневного форума участники всесторонне обсудили основные черты мировоззрения аль-Фараби, ключевые положения его трудов, посвящённых философии, лингвистике, метафизике, психологии, их влияние на становление взглядов ученых Исламского мира и стран Запада в Средние века и Новое время, а также многомерный вклад великого мыслителя в развитие человеческой цивилизации.