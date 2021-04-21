РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:18, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В Иртыш в Павлодаре вываливали строительный мусор

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре строительный мусор на выданном в аренду бизнесмену участке вываливали в Иртыш. Погрузчик высыпал мусор на участке, выданном для строительства и обслуживания магазина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях сегодня появилось видео, где строительный мусор вываливают в реку Иртыш. По факту на место выехали сотрудники местной полицейской службы и отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара», - сообщила пресс-служба акимата Павлодара.

    По данным городской администрации, на участке, расположенном на улице Сатпаева, 336/2, ведётся строительство магазина. Участок площадью 0,1409 гектара в 2020 году сдан во временное землепользование через аукцион сроком на три года. Целевое назначение территории - строительство и обслуживание магазина.
    «По факту сброса строительного мусора в реку составлен административный протокол, собственник будет привлечён к административной ответственности по статье 505 КРКоАП за нарушение благоустройства. Также материал будет направлен в департамент экологии», - дополнили в акимате областного центра.
    По информации горакимата, у собственника нет талона-уведомления о начале строительно-монтажных работ, поэтому материалы для принятия административных мер будут переданы в управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области.
    Эту информацию подтвердили и в департаменте полиции Павлодарской области.

    «Также владелец произведёт очистку берега», - отметили в полиции.

    В Интернет попали кадры любительской видеозаписи, на которой видно, как погрузчик высыпает горы строительного мусора в реку Иртыш с берега. Видео возмутило жителей Павлодара.


    Теги:
    Экология Видео Строительство Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!