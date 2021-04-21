В Иртыш в Павлодаре вываливали строительный мусор

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре строительный мусор на выданном в аренду бизнесмену участке вываливали в Иртыш. Погрузчик высыпал мусор на участке, выданном для строительства и обслуживания магазина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях сегодня появилось видео, где строительный мусор вываливают в реку Иртыш. По факту на место выехали сотрудники местной полицейской службы и отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара», - сообщила пресс-служба акимата Павлодара.

По данным городской администрации, на участке, расположенном на улице Сатпаева, 336/2, ведётся строительство магазина. Участок площадью 0,1409 гектара в 2020 году сдан во временное землепользование через аукцион сроком на три года. Целевое назначение территории - строительство и обслуживание магазина.

«По факту сброса строительного мусора в реку составлен административный протокол, собственник будет привлечён к административной ответственности по статье 505 КРКоАП за нарушение благоустройства. Также материал будет направлен в департамент экологии», - дополнили в акимате областного центра.

По информации горакимата, у собственника нет талона-уведомления о начале строительно-монтажных работ, поэтому материалы для принятия административных мер будут переданы в управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области.

Эту информацию подтвердили и в департаменте полиции Павлодарской области.

«Также владелец произведёт очистку берега», - отметили в полиции.

В Интернет попали кадры любительской видеозаписи, на которой видно, как погрузчик высыпает горы строительного мусора в реку Иртыш с берега. Видео возмутило жителей Павлодара.