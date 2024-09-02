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    21:00, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси

    Иран
    Фото: irna.ir

    Причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, стали сложные погодные условия, говорится в окончательном отчете комиссии, которая расследовала катастрофу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Вертолет, на борту которого находился 63-летний Раиси и его окружение, упал на окутанный туманом склон горы на северо-западе Ирана 19 мая. В результате погибли президент и еще семь человек.

    В отчете говорится, что крушение произошло из-за «сложных климатических условий в регионе», а «внезапное появление густой массы плотного тумана» стало причиной столкновения вертолета с горой.

    Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства.

    Он возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан на границе с Азербайджаном, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.

    Теги:
    Иран Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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