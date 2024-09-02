В Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси

Причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, стали сложные погодные условия, говорится в окончательном отчете комиссии, которая расследовала катастрофу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Вертолет, на борту которого находился 63-летний Раиси и его окружение, упал на окутанный туманом склон горы на северо-западе Ирана 19 мая. В результате погибли президент и еще семь человек.

В отчете говорится, что крушение произошло из-за «сложных климатических условий в регионе», а «внезапное появление густой массы плотного тумана» стало причиной столкновения вертолета с горой.

Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства.

Он возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан на границе с Азербайджаном, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.