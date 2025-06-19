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    21:30, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Иране зафиксировали почти полное отключение интернета

    Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила о почти полном отключении интернета в Иране, передает агентство Kazinform.

    интернет
    Фото: freepik.com

    По информации службы, данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране. 

    Инцидент последовал за серией предыдущих частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов.

    В Иране зафиксировали почти полное отключение интернета
    Фото: @netblocks@mastodon.social

    Ранее власти Ирана попросили население удалить WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче пользовательских данных Израилю.

    Теги:
    Интернет Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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