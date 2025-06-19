21:30, 18 Июнь 2025 | GMT +5
В Иране зафиксировали почти полное отключение интернета
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила о почти полном отключении интернета в Иране, передает агентство Kazinform.
По информации службы, данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране.
Инцидент последовал за серией предыдущих частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов.
Ранее власти Ирана попросили население удалить WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче пользовательских данных Израилю.