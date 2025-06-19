В Иране зафиксировали почти полное отключение интернета

По информации службы, данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране.

Инцидент последовал за серией предыдущих частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов.

Фото: @netblocks@mastodon.social

Ранее власти Ирана попросили население удалить WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче пользовательских данных Израилю.